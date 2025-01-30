Названа сумма долга Гоар Аветисян перед ФНС

Гоар Аветисян (Фото: соцсети)
Практически два миллиона рублей задолжала налоговой блогер Гоар Аветисян. Об этом сообщает Telegram-канал издания Super.
«Возможно, пора начать брать уроки у Лерчек (блогер Валерия Чекалина — прим. ред.) по жизни без Интернета», — сказано в публикации.Перед этим стало известно, что в столицу прилетела турецкая актриса Ханде Эрчел. Как уточнили журналисты Shot, девушка впервые в Москве. Звезда сериала «Постучись в мою дверь» проживает в пятизвездочном отеле The Ritz-Carlton. Там же находится ее коллега по цеху Барыш Ардуч. Знаменитости представят кинокартину «Оставь это ветру», где сыграли главные роли.
Поклонники уже в курсе приезда селебрити и утром буквально окружили их.
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Никита Кротов