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Названа сумма долга Гоар Аветисян перед ФНС

Super: Гоар Аветисян задолжала ФНС почти 2 миллиона рублей
Гоар Аветисян (Фото: соцсети)

Гоар Аветисян (Фото: соцсети)

Практически два миллиона рублей задолжала налоговой блогер Гоар Аветисян. Об этом сообщает Telegram-канал издания Super.
«Возможно, пора начать брать уроки у Лерчек (блогер Валерия Чекалина — прим. ред.) по жизни без Интернета», — сказано в публикации.
Перед этим стало известно, что в столицу прилетела турецкая актриса Ханде Эрчел. Как уточнили журналисты Shot, девушка впервые в Москве. Звезда сериала «Постучись в мою дверь» проживает в пятизвездочном отеле The Ritz-Carlton. Там же находится ее коллега по цеху Барыш Ардуч. Знаменитости представят кинокартину «Оставь это ветру», где сыграли главные роли.



Поклонники уже в курсе приезда селебрити и утром буквально окружили их.

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#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
#долги
#фнс
#налоги
#новости
#деньги
Бывший муж Анны Чиповской пришел на премьеру с новой возлюбленной
30 января 2025, 15:08

Анна Чиповская (Фото: соцсети)

С новой возлюбленной пришел на премьеру фильма «По барам» бывший муж актрисы Анны Чиповской Дмитрий Ендальцев.
Как пишет Woman, пара была раскованна, обнималась и целовалась перед прессой. Премьерный показ кинокартины состоялся накануне в кинотеатре «Синемапарк Мосфильм».

На личные вопросы Ендальцев отвечать не стал, однако было заметно, что на его личном фронте все хорошо. При этом фанаты Чиповской уверены, что нынешняя пассия артиста и в подметки не годится его экс-супруге.

Сама Чиповская сейчас в отношениях, но невестой пока становиться не собирается, поскольку разочаровалась в браке.

Ранее «Радио 1» публиковало испытания актрисы Жанны Эппле.

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#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
#новости
#кино
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Детство в детдоме, романы с женатыми и бесплодие: испытания актрисы Жанны Эппле
30 января 2025, 15:00

Жанна Эппле (Фото: соцсети)

Фильмография Жанны Эппле насчитывает более 60 картин. Зрителям актриса полюбилась по сериалу «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…». В картине, которую назвали русским «Сексом в большом городе», она предстала в образе самой влюбчивой героини.
О том, как сложилась жизнь актрисы Жанны Эппле — в материале «Радио 1».

Детство в детдоме


Жанна Эппле родилась 15 июля 1964 года в Москве в семье директора НИИ торфяной промышленности и учительницы. Фамилия Эппле принадлежала французским аристократам. Бабушка актрисы по отцу — из еврейской семьи Энтин. После рождения Жанну отправили на Сахалин к родителям матери, однако вскоре они сдали внучку в интернат, где Жанны пробыла 5 лет. Когда наступило время идти в школу, мама забрала ребенка в Москву. К тому времени у девочки появился отчим.

С родным отцом Жанна тепло общалась вплоть до его смерти в 2000 году. Ко встречам Жанны с отцом ее мама относилась болезненно.

«Это была ее единственная любовь, она его любила всю жизнь, даже думала не раз, что он может к ней вернуться», — вспоминала Эппле.

В результате у артистки сложились тяжелые отношения с матерью. По словам Жанны, родительница всегда была настроена скептически по отношению к жизни дочери.

В время учебы в школе Жанна занималась художественной гимнастикой, плаванием, фигурным катанием, балетом и музыкой. Окончила ГИТИС.

«Я на вступительных экзаменах читала монолог кошки из «Синей птицы», делала акробатические элементы. Когда эту программу увидел художественный совет, они обалдели и поняли, что я абсолютно ни на кого не похожа… Во мне была какая-то такая уникальность, что меня сразу взяли. Так я стала артисткой», — рассказывала актриса.

Карьера


Дебют Эппле в кино состоялся в 1988 году в фильме «Абориген». По словам артистки, она никогда не занималась своей карьерой.

«Я никогда как актриса, не самосовершенствовалась, не росла, не ждала ролей, не искала», — прокомментировала свою деятельность Жанна.

Телезрителям актриса запомнилась по роли в сериале «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…». На тот момент Эппле было 38 лет. О сериале актриса вспоминает коротко: «Постоянный плач!» Ее героиня часто плакала из-за мужчин.

Жанна Эппле (Фото: кадр из сериала «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…»)

Личная жизнь


Жанна вышла замуж в 1983 году за балетмейстера и танцовщика Алексея Бакая. Брак продлился всего два года. За этот период актриса потеряла ребенка, что стало тяжелым ударом для Жанны. Спустя некоторое время ей поставили диагноз бесплодие.

«Мне сказали, что у меня никогда не будет детей, а его в это время приглашают в Америку, танцевать в Гранд-опера. За ним я не поехала. Отношения были исчерпаны» — говорила Эппле о разводе.

Семь лет актриса лечилась от бесплодия. Вскоре Жанна начала отношения с кинооператором Ильей Фрэзом. С ним она прожила 20 лет и родила сыновей Потапа (1990) и Ефима (2000). Младший сын родился недоношенным. Медики несколько месяцев боролись за его жизнь. Ходили слухи, что Илья бил актрису, а однажды сломал ей ключицу во время драки и выгнал с детьми из дома на мороз.

Во время съемок «Белых одежд» Эппле влюбилась в Валерия Гаркалина.

«У нас могла случиться очень большая любовь. Но Валера был женат, я — беременна. Но мы были очень влюблены. Чтобы убить такую любовь, нужно просто перестать видеться. У нас так и получилось», — рассказывала артистка в программе «Судьба человека».

Жанна также встречалась с адвокатом Сергеем Жориным. У них завязался роман, когда супруга правозащитника телеведущая Катя Гордон была беременна. Их отношения продолжились даже после того, как Гордон объявила о беременности. Спустя время Эппле публично извинилась перед Гордон, подчеркнув, что ей стыдно за произошедшее.

В настоящее время подробности о личной жизни актрисы остаются неизвестны. 60-летняя актриса не раз говорила, что не любит афишировать личную жизнь и делиться какими-то откровенными подробностями.

С 2018 года Эппле — бабушка внука Северина. В 2022 году на свет появился еще один внук актрисы, которого назвали Ермак.

Жанна Эппле с внуком (Фото: соцсети)

Жанна Эппле сегодня


Сегодня актриса продолжает активно сниматься, несмотря на проблемы со здоровьем. Известно, что Жанна Эппле перенесла несколько операций на суставах.

В 2023 году суд признал актрису банкротом. Ее имущество выставили на торги. А до этого Тверской суд Москвы взыскал с нее 109 тысяч евро в пользу предпринимателя Капитолины Полянской. Та обратилась в суд, после того как отдала знаменитости 204 тысячи евро на продвижение спектакля «Доктор Фрейд». Эппле возвращала деньги с 2010 по 2021 год, после чего перестала выплачивать долг и обратилась в суд со встречным иском, требуя признать договор займа незаключенным, но получила отказ.

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В Москву прилетела звезда сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел
30 января 2025, 14:26

Ханде Эрчел (Фото: соцсеть)

В Москву прилетела звезда сериала «Постучись в мою дверь» турецкая актриса Ханде Эрчел, пишет Shot.
По данным издания, 31-летняя Эрчел в Москве впервые. Она поселилась в столичной пятизвёздочной гостинице The Ritz-Carlton. Актриса вместе с партнёром по фильму Барышем Ардучем представит фильм «Оставь это ветру», в котором они исполнили главные роли.

Ардуч также остановился в The Ritz-Carlton. Утром турецких звезд окружила толпа поклонников.

Ханде Эрчел обрела популярность после того, как исполнила роли в сериалах «Постучись в мою дверь», «Любовь не понимает слов», «Чёрная жемчужина», «Дочери Гюнеш», «Кольцо», «Азизе».

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#фильм
#любовь
#актриса
#пригожин
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Между Шурой и Юрием Лозой разгорелся конфликт
Юрий Лоза о Шуре: ему заплатят, и он с любым споет
30 января 2025, 14:25

Юрий Лоза (фото: соцсети)

Композитор Юрий Лоза возмутился от слов певца Александра Медведева, более известного под псевдонимом Шура, о том, что тот отказался бы выступать с Лозой на одной сцене из-за веры музыканта в плоскую Землю и загонов в голове. В беседе с Общественной Службой Новостей автор хита «Плот» заявил, что Шура не раз выходил с ним на одну сцену, пел, радовал зрителей и зарабатывал «свои денежки».
«Мне просто до слез смешно, что Шура такое обо мне сказал. Я, признаться, ни разу о нем и слова плохого не обронил. Хорошо, было пару безобидных фрагментов, когда он появился на публике без передних зубов. Тогда я сказал, что это смешно и оригинально. Во второй раз я пошутил о Шуре, когда он уже вставил зубы, но фонограмма, под которую он выступал так и осталась с шепелявой дикцией, будто зубов все еще нет», — пояснил композитор.
Лоза добавил, что у него и самого нет большого желания выступать с Шурой, ведь ему нет разницы, кто будет петь с ним в дуэте, так как «главное – своего зрителя порадовать, бабки свои взять и поминай как звали».
«Меньше года назад он выходил на ту же сцену, что и я. И что же он врет тогда? Да и вообще, ему заплатят, он с любым споет, и куда угодно выйдет выступать, и с кем угодно. Это законы шоу-бизнеса, и никто не будет из-за непонятных антипатий отказываться от денег», — отметил музыкант.
Резюмируя, Лоза подчеркнул, что не будет предъявлять Шуре никаких претензий за то, что тот сказал в его адрес.

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#композитор
#зубы
#музыкант
#шоу
#законы
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«Совершенно вас не слышу»: звезда «Глухаря» прокомментировал потерю слуха
Актер Котлярский опроверг сообщения о потере слуха
30 января 2025, 14:10

Фото: iStock/towfiqu ahamed

Российский актер, звезда сериала «Глухарь» Владислав Котлярский опроверг сообщения СМИ о потере слуха. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что с ним все хорошо.
«Вы знаете, да, совершенно вас не слышу... Шучу, шучу, шучу! Мне уже товарищ написал, заволновался. Все со мной в порядке. Говорю я, а не искусственный интеллект. Все со мной отлично, все хорошо», — поделился артист.
Напомним, ранее телеграм-канал Mash писал, что Котлярский экстренно попал в больницу с жалобами на потерю слуха. Издание отмечало, что Котлярский начал быстро терять слух в последние недели, а самолечение никак не помогало.

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#артист
#искусственный интеллект
#сми
#здоровье
#шоу-бизнес
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«Поддержать ВС РФ»: Киркорова осудили за выступление в США
«Ветераны России» осудили певца Киркорова за выступление на свадьбе в США
30 января 2025, 14:03

Филипп Киркоров (фото: соцсети)

Движение «Ветераны России» осудило народного артиста России Филиппа Киркорова за выступление на свадьбе в США и призвало его потратить гонорар на нужды ВС РФ в зоне СВО. Об этом заявил руководитель организации Ильдар Резяпов в беседе с NEWS.ru.
По его мнению, Киркоров должен закупить БПЛА, РЭБ и технические средства для российских бойцов.
«Честно сказать, данный поступок удивляет. Одно могу предложить ему — поддержать Вооруженные силы Российской Федерации. Закупить беспилотные летательные аппараты, технические средства, средства для радиоэлектронной борьбы, если он действительно болеет за свою родину», — возмутился Резяпов.
Руководитель «Ветеранов России» подчеркнул, что не знает, какое событие может вынудить Киркорова помочь российской армии.
«Хотя вряд ли данный человек осуществит какую-либо помощь», — резюмировал он.
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«Моя жена ноги задирать не будет»: как Пугачева предрекла развод супруге Расторгуева и ради кого он оставил семью
30 января 2025, 13:40

Николай Расторгуев (Фото: соцсети)

Бывшая жена лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева Валентина поделилась воспоминаниями об их совместной жизни. Казалось, что они всегда будут идти рука об руку, но вмешалась судьба – музыкант встретил нынешнюю супругу Наталью.
«Я для Коли была его жизнью, его богом, его первой женщиной. <…> Мы открывали мир вместе и думали, что так будет всегда», — рассказывала экс-возлюбленная певца.
Подробнее — в материале «Радио 1».

Нежная любовь



Валентине Титовой (её девичья фамилия) было 14 лет, а Николаю Расторгуеву — 15, когда они встретились. Это был канун Нового года.

«Коля пригласил меня на танец, а у меня внутри всё дрожало. Я тогда поняла, что любовь с первого взгляда не метафора. Когда мы танцевали, он вдруг нежно поцеловал меня в щёку, и у меня земля ушла из-под ног. Пришла домой и объявила родителям: «Я влюбилась!» — вспоминала Валентина.
Утром они пошли гулять по заснеженному Лыткарину. С той поры они больше не расставались.

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Все начали считать их женихом и невестой, семьи возлюбленных были знакомы друг с другом. Николай провожал и встречал Валентину из школы, сопровождал в танцевальную студию (девушка занималась танцами), а она бегала к нему на концерты. Николай мечтал стать музыкантом и создать собственную группу, а пока играл в клубе.

Как только Валентине исполнилось 17 лет, молодые люди подали заявление в загс. Девушка была счастлива и с легкостью отказалась от карьеры танцовщицы, так как Расторгуев был против.

«Моя жена ноги задирать на сцене не будет», — говорил музыкант.

Летом 1976 года они поженились, родители невесты выделили молодым комнату в своей квартире. Николай учился в Московском технологическом институте лёгкой промышленности, получал небольшую стипендию. Валентина вскоре забеременела.

«Можно сказать, мы ребёнка выносили вместе с Колючим (так называла экс-супруга Расторгуева). Как он волновался, следил за каждым моим шагом, поела ли я, не мёрзну ли. Родился наш чудесный Павлуша, а вот Колю на втором курсе исключили из института за драку», — делилась воспоминаниями Валентина.
Родители девушки помогали молодой семье. Деятельность отца Валентины была связана с торговлей, поэтому с продуктами проблем не было. Жили одной семьёй и куском хлеба не попрекали.

Расторгуев выступал в составе ВИА «Шестеро молодых». В 1980 году ансамбль полностью вошёл в другой — «Лейся, песня», чему 23-летний Николай был рад. Молодые съехали от родителей в коммуналку, денег более или менее хватало. Через два года Николай купил однокомнатную кооперативную квартиру в Люберцах.


Не время унывать



Казалось, жизнь налаживается, но паре предстояло столкнуться с трудностями. Умер отец Валентины, всегда готовый помочь деньгами и поддержать дочь с зятем. Потом Михаил Шуфутинский покинул ансамбль, и ВИА фактически распался. Четыре года Николай не работал.

«Я тогда сама устроилась на работу, стала мыть лифт в нашем доме. Поднималась в пять утра, надраивала кабину, потом возвращалась домой, чтобы проводить сына в школу да сделать обед из ничего. Мы целыми неделями сидели на супах из пакетиков, бычки хранили в вазочке и курили их, когда не было денег на самые дешёвые сигареты. Подкармливала моя верная подруга и соседка Маринка — наварит кастрюлю картошки и половину нам принесёт», — рассказывала Валентина.

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Как-то родственники Марины, работавшие на Микояновском мясокомбинате, предложили продавать колбасу. Какое-то время главным подспорьем семьи Расторгуевых были «колбасные деньги».

«Я себе говорила: «ты не имеешь права распускать нюни!». Временами Коля приходил домой с опрокинутым лицом, страдал, что не может заниматься музыкой. Я садилась к нему на колени, был у нас такой ритуал, болтала всякие глупости, смешила, говорила, что всё обязательно наладится, и он оттаивал, начинал улыбаться <…>», — вспоминала экс-супруга певца.

Группа «Любэ»



Действительно, всё наладилось, когда в январе 1989 года продюсер и композитор Игорь Матвиенко создал группу «Любэ» и позвал Николая солистом. Коллектив начал ездить на гастроли, а в декабре Алла Пугачёва пригласила музыкантов на «Рождественские встречи».

Группа «Любэ» (Фото: соцсети)

«Я поехала с группой домой к Алле Борисовне. Это она посоветовала Коле выступать в военной форме. А мне сказала: «Повезло тебе, Валя, красивый у тебя мужик! Только смотри за ним в оба глаза, уведут!»» — откровенничала Валентина.
Она была уверенна в своём избраннике и думала, что ей это не грозит, но в итоге ошиблась.


Раскол в семье



Уже весной 1990 года Валентина заподозрила неладное. Супруг много работал, но по вечерам они, как и прежде, обсуждали всё произошедшее за день. И вдруг Николаю это стало неинтересно, приходил поздно, почему-то с гастролей приезжал позже, чем коллеги, да и вообще стал холоден и молчалив, как подменили.

Группа «Любэ» (Фото: соцсети)

Как-то Валентина нагрянула в номер гостиницы «Россия», где, по словам мужа, группа репетировала.

«В номере кровать огромная, вся смята, взбита. До меня стало доходить! Неужели другая женщина? Но Коля кинулся ко мне, начал целовать... Лежали мы потом на этой самой кровати, а я всё уже поняла: не было в этих объятиях правды», — поведала бывшая жена певца.

Полюбил другую



Вскоре Расторгуев признался, что испытывает сильные чувства к другой женщине — Наталье. (младше певца на 13 лет). Тогда она работала костюмером в группе «Зодчие», познакомилась с Николаем на гастролях и вскоре стала с ним везде ездить. Позже Наталья рассказывала в интервью, что была противником романов с женатыми мужчинами, хотя сама завязала отношения с музыкантом, у которого была семья.

Валентина пыталась спасти брак. Прилетала к нему на гастроли, напоминала о том, как они любили друг друга, но всё тщетно: соперница всегда была рядом с Николаем, а тот смотрел на Валентину как на пустое место.

«Меня тогда мучила и сводила с ума одна мысль: как он может не испытывать ни капли жалости к человеку, который буквально умирает на его глазах?» — восклицала экс-супруга Расторгуева.

Николай Расторгуев (Фото: соцсети)

Как прошёл развод, она не помнила. Помнит, что через силу заботилась о 14-летнем сыне, который переживал из-за ухода отца, а большую часть времени просто лежала на диване лицом к стенке. Подруга Марина присматривала за Валентиной.
«Я тогда умерла и родилась заново. Но чтобы заново научиться жить, ушло много времени», — вспоминала Валентина.

Как Николай Расторгуев живет сейчас



Николай Расторгуев до сих пор живёт с Натальей. У них родился сын Николай. Жалости к бывшей супруге своего мужа Наталья не испытывала.

«Когда было трудно, она не была с ним в строю. В своих несчастьях человек виноват сам…» — считает жена певца.

Николай Расторгуев с семьёй (Фото: соцсети)

Самой ей пришлось бороться с пристрастием Расторгуева к алкоголю.

«Это всё что угодно, но не слабость. Это очень сложная мотивация внутри человека, до которой никто не может добраться, — объясняла Наталья. — Я боролась, борюсь… Ненавидела себя… Тут можно устать, разлюбить человека, перестать уважать… Но мы пережили, значит, у нас всё настоящее».
Также у музыканта были большие проблемы со здоровьем, ему пересаживали донорскую почку.

Валентина же, заново научившись жить и доверять мужчинам, встретила человека, с которым сейчас счастлива.

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#россия
#радио 1
#семья
#женщина
#жизнь
#загс
#алла пугачёва
#любовь
#развод
#композитор
#музыкант
#отношения
#интервью
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«Это ужас»: Тренер Волянской о ее гибели при крушении самолета в США
Тренер Волянской Тарасова назвала ужасом ее гибель
30 января 2025, 13:27

Инна Волянская и Валерий Спиридонов (Фото: соцсети)

При крушении самолета в США погибла 58-летняя фигуристка Инна Волянская. На гибель спортсменки отреагировала ее тренер Татьяна Тарасова. Ее слова приводит ТАСС.
«Я не стою на ногах, позвонила Сергею Пономаренко — он дома. Позвонила Коле Морозову — Аннабель дома. Алиса Ефимова дома. Инна Волянская — моя ученица, это моя девочка, дочку ее я крестила. Это ужас…» — прокомментировала собеседница.

Инна Волянская выступала вместе с Валерием Спиридоновым. Спортсмены взяли бронзу на Чемпионате СССР в 1980 году и другие награды.

Лайнер Bombardier CRJ700 столкнулся с вертолетом Black Hawk в 5:00 утра по Москве. На борту было четыре члена экипажа и 60 пассажиров. По словам президента США Дональда Трампа, если бы вертолет сменил курс, катастрофы бы не было. Он не понимает, почему диспетчеры не дали экипажу вертолета никаких указаний.

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#мир
#россия
#звёзды
#новости
#шоу-бизнес
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«Спалилась!»: жена Петросяна Татьяна Брухунова скомпрометировала себя в Сети
Жена Петросяна Татьяна Брухунова оценила видео о том, как найти богатого мужа
30 января 2025, 12:52

Татьяна Брухунова (Фото: соцсети)

Молодая супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова скомпрометировала себя в Сети, «лайкнув» видео на котором девушка рассказывает о том, как найти богатого мужа.
35-летняя жена Петросяна вновь обратила на себя внимание интернет-пользователей, «лайкнув» видео с рекомендациями, как найти богатого мужа в Москве. В ролике девушка советует распечатать свои лучшие фотографии и подбрасывать их в дорогие автомобили. Брухунова сочла этот способ приемлемым и оценила видео.

При этом комментаторы тут же начали шутить по этому поводу и задаваться вопросами — в курсе ли интересов супруги Петросян, который готовится в этом году отметить 80-летний юбилей.

«Когда забыла сменить аккаунт», «Спалилась!», «Очевидно было с самого начала», «Так давно уже пора соломку стелить», «Готовь сани летом, как говорится», — иронизируют пользователи.

Напомним, Петросян и Брухунова женаты уже пять лет. К молодой избраннице мужчина ушел от жены Елены Степаненко, с которой прожил в браке 33 года. Тем временем Брухунова ведет роскошный образ жизни, несмотря на активность хейтеров.

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