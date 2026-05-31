SHOT: Россияне раскритиковали рекордный концерт Канье Уэста в Стамбуле

31 мая 2026, 11:41

Выступление американского рэпера Канье Уэста на Олимпийском стадионе собрало 118 тысяч зрителей, что стало мировым рекордом по посещаемости стадионного концерта. Однако, по словам очевидцев, организация мероприятия оставляла желать лучшего, пишет телеграм-канал SHOT.





Посетители, в том числе россияне, в беседах со СМИ раскритиковали музыкальную часть: отсутствие разогрева и DJ-сета, а также манеру исполнения самого артиста. Часть поклонников назвала Уэста ленивым — по их мнению, он не всегда попадал в фонограмму и сделал ставку на «проходные» треки, которые не впечатлили публику.



Кроме того, зрители пожаловались на низкое качество фирменного мерча при высоких ценах, проблемы с транспортом после концерта (многим пришлось идти пешком по шоссе несколько километров, чтобы вызвать такси), давки и словесные стычки в очередях, нехватку сидячих мест и питание. Также среди недостатков отмечалось курение прямо на трибунах.



