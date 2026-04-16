«Приходящее-уходящее»: Онколог объяснил, почему Лерчек сильно опухла

16 апреля 2026, 19:30

Онколог Черемушкин заявил, что отёки у блогера Лерчек пройдут после химиотерапии

Валерия Чекалина (Фото: кадр видео Rutube-канала Fametime TV)

Онколог Евгений Черемушкин заявил, что отёки у блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) пройдут.





В беседе с NEWS.ru врач отметил: такое состояние часто возникает во время химиотерапии как реакция организма, и со временем опухлость спадёт после процедур.

«Когда лечение проходит, такое (отёк лица — прим. ред.) бывает, причин много. То есть эти отёки обусловлены кратковременным воздействием терапии, это приходящее-уходящее явление», — пояснил Черемушкин.