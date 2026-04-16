«Приходящее-уходящее»: Онколог объяснил, почему Лерчек сильно опухла
Онколог Черемушкин заявил, что отёки у блогера Лерчек пройдут после химиотерапии
Онколог Евгений Черемушкин заявил, что отёки у блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) пройдут.
В беседе с NEWS.ru врач отметил: такое состояние часто возникает во время химиотерапии как реакция организма, и со временем опухлость спадёт после процедур.
«Когда лечение проходит, такое (отёк лица — прим. ред.) бывает, причин много. То есть эти отёки обусловлены кратковременным воздействием терапии, это приходящее-уходящее явление», — пояснил Черемушкин.Отмечается, что в начале химиотерапии Чекалина побрила голову налысо. На недавних кадрах видно, что её лицо сильно опухло. Некоторые пользователи сравнили блогера с певицей Жанной Фриске — та сильно располнела во время лечения рака.
Ранее стало известно, что Лерчек после химиотерапии пытается работать, несмотря на плохое самочувствие.