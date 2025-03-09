«Привет с Алтая!»: Ивлеева с мужем отметили её день рождения вдали от городской суеты

Анастасия (Настя) Ивлеева и Филипп Бегак (Фото: Телеграм @ivleeva360)
Скандальная и популярная, вздорная и обаятельная Настя Ивлеева 8 марта отметила свой 34-й день рождения. Отпраздновала она его вместе с мужем Филиппом вдали от городской суеты, причём очень вдали — на Алтае.
После гнуснопрославленной «голой вечеринки» блогер, актриса и телеведущая старалась минимизировать свои проявления в публичном пространстве, отмечает сетевое издание Woman.ru. Даже свадьба Анастасии прошла в режиме почти полной секретности. Новость о том что Ивлеева и племянник Никиты Михалкова Филипп Бегак теперь муж и жена появилась только после церемонии бракосочетания.
Хотя о романе парочки никто даже не догадывался, этот брак, видимо, придал Насте уверенности. Она снова стала появляться в социальных сетях, причём совсем не так, как раньше, когда блогер комментировала буквально каждый свой шаг. Её новые посты отличаются точностью, выверенностью и подчёркнутой корректностью. Например, она опубликовала совместное с мужем фото с Алтая, куда они уехали праздновать день рождения телеведущей.
Многие пользователи Сети упрекают Ивлееву в том, что это — брак по расчёту, ведь блогеру надо было любыми способами спасать утопающую репутацию. Сама Настя эти слухи не комментирует. Только однажды она не сдержалась.
В конце прошлого года она продала свой дом и переехала жить к мужу. Ведь из раздельное проживание давало лишние поводы для разговоров об «искусственности» этого союза.
Читайте также:
«От официантки до опальной звезды»: успешная карьера Насти Ивлеевой закончилась скандалом и забвением, как сейчас живет блогер?
Настя Ивлеева опубликовала архивные фото празднования Масленницы
Настя Ивлеева продала роскошный особняк в Подмосковье, где жила с рэпером Элджеем
Хотя о романе парочки никто даже не догадывался, этот брак, видимо, придал Насте уверенности. Она снова стала появляться в социальных сетях, причём совсем не так, как раньше, когда блогер комментировала буквально каждый свой шаг. Её новые посты отличаются точностью, выверенностью и подчёркнутой корректностью. Например, она опубликовала совместное с мужем фото с Алтая, куда они уехали праздновать день рождения телеведущей.
«Крутые читатели у тебя, Настюша. Любят навзничь или искренне любопытствуют! Спасибо вам за это огромное! У нас и правда тут крутая компашка!» — написала она слова благодарности за поздравления под фотографией с Филиппом.
Многие пользователи Сети упрекают Ивлееву в том, что это — брак по расчёту, ведь блогеру надо было любыми способами спасать утопающую репутацию. Сама Настя эти слухи не комментирует. Только однажды она не сдержалась.
«А у нас все бабам счастья простить не могут!» — написала артистка, пытаясь поставить точку в разговорах о фиктивности её брака.
В конце прошлого года она продала свой дом и переехала жить к мужу. Ведь из раздельное проживание давало лишние поводы для разговоров об «искусственности» этого союза.
Читайте также:
«От официантки до опальной звезды»: успешная карьера Насти Ивлеевой закончилась скандалом и забвением, как сейчас живет блогер?
Настя Ивлеева опубликовала архивные фото празднования Масленницы
Настя Ивлеева продала роскошный особняк в Подмосковье, где жила с рэпером Элджеем
Александр Бойцов