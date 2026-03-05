«Я сказала «да»: в сети появилось видео Алсу в свадебной фате

05 марта 2026, 16:54

Певица Алсу опубликовала видео в свадебной фате

Алсу Абрамова (Фото: Instagram*/alsou_a)

Заслуженная артистка России Алсу, недавно вернувшаяся из отпуска, опубликовала в личном блоге новое видео, которое сразу же заинтриговало подписчиков. В кадре певица появилась в белоснежном платье и фате, чем немало удивила аудиторию.





Артистка собрала волосы назад, сделав гладкую укладку, а образ дополнила макияжем со стрелками и тенями в коричневой гамме. Акцентами стали необычные аксессуары — чёрные серьги и кольцо.



«Я сказала «да», — с улыбкой произнесла Алсу, вызвав волну обсуждений.