«Приводили менты, и лупила мать»: Михаил Лабковский рассказал неожиданную правду о себе

Дмитрий Кравченко и Михаил Лабковский (Фото: скрин-шот из подкаста, 2024 г. )
«Все началась с роддома. Я запутался в пуповине, у меня началась асфиксия — голодание мозга в утробе, поэтому я заболел СДВГ. Я был просто конченый, в школе практически не учился, сбегал из дома, в 10 лет меня менты ночью домой приводили. Мама меня лупила, потому что непонятно, что за странное было поведение», — сказал он.
По его словам, его детская болезнь «собрала букет» осложнений и стала тяжелой формой.
«Я не мог предложение до конца дописать, какая там учеба. Это синдром дефицита внимания с гиперактивностью — я весь букет собрал с тяжелой формой. Это наследственное заболевание, но моя дочь имеет в легкой форме. А когда ты не можешь предложение прописать до конца — устаешь — это тяжелый вариант. Ты бросаешься то в одно, то в другое, туда-сюда», — объяснил психолог.
В подкасте Лабковский рассказал о первой детской практике, о работе в Иерусалиме и увольнении с радио. Он подчеркнул, что со многими темами не работает — например, с психиатрией.
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