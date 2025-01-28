Психолог рассказала, можно ли считать Анну Седокову «чёрной вдовой»

Анна Седокова (Фото: соцсети)
Некоторые пользователи Сети называют певицу Анны Седокову «черной вдовой» после трагической смерти ее бывшего мужа баскетболиста Яниса Тиммы. Психолог Катерина Рублева считает это определение несправедливым и опасается, что оно может оказать негативное влияние на здоровье певицы.
В психологии не существует понятия «черная вдова», оно используется только в криминалистике и бульварных романах для описания женщин, убивающих партнеров ради мести или выгоды. В массовой культуре его огульно применяют к женщинам с трагическими потерями без учета индивидуальных обстоятельств, считает специалист.
Психолог отметила, что негативные ярлыки могут привести к снижению самооценки, внутреннему конфликту и депрессии. Если человек часто слышит, что он «неудачник» или «черная вдова», он может начать этому неосознанно соответствовать и застрять в негативном сценарии.
Читайте также:
Друг Яниса Тиммы пытается сорвать концерт Седоковой в Казахстане
«Безнравственное поведение»: Сысоева раскритиковала Седокову
Убийство или суицид: опубликован результат следственной проверки смерти Яниса Тиммы
«Такие обобщения могут быть вредными и несправедливыми, особенно в отношении Анны Седоковой», — заявила эксперт в беседе с порталом «Страсти».
Психолог отметила, что негативные ярлыки могут привести к снижению самооценки, внутреннему конфликту и депрессии. Если человек часто слышит, что он «неудачник» или «черная вдова», он может начать этому неосознанно соответствовать и застрять в негативном сценарии.
«Важно избегать поверхностных обобщений и стремиться к более глубокому пониманию человеческой психики. Подобные ярлыки, как в случае с Анной Седоковой, цепкие и они могут нанести больше вреда, чем кажется на первый взгляд», — подчеркнула Рублева.
Читайте также:
Друг Яниса Тиммы пытается сорвать концерт Седоковой в Казахстане
«Безнравственное поведение»: Сысоева раскритиковала Седокову
Убийство или суицид: опубликован результат следственной проверки смерти Яниса Тиммы
Александр Бойцов