Приятель рэпера Macan ездит на его BMW M5 и набрал штрафов на 120 тысяч рублей
Друг рэпера Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов) накопил штрафов на 120 тысяч рублей за управление его BMW M5. Как сообщает Telegram-канал Mash, пока музыкант в армии, приятель пользуется машиной, неправильно паркуется и попадает на камеры.
Перед уходом на военную службу Косолапов пытался продать машину, но не смог этого сделать, поэтому передал транспортное средство другу.
Тот продолжает ездить на BMW и стабильно набирает штрафов на 30–35 тысяч рублей ежемесячно. Никто не торопится оплачивать эти суммы, и задолженность растёт. Основную часть нарушений составляют случаи значительного превышения скорости — чаще всего более чем на 80 км/ч.
Камеры регулярно фиксируют автомобиль на маршрутах в сторону Мытищ и на Симферопольском шоссе. К началу апреля долг достиг почти 120 тысяч рублей. Если тенденция продолжится, к моменту возвращения рэпера из армии сумма легко превысит 250 тысяч рублей.
