«Мы видели»: В Кремле оценили резонансное видео Виктории Бони к Владимиру Путину
Песков: в Кремле заметили популярное обращение Виктории Бони к Владимиру Путину
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле увидели обращение блогера Виктории Бони к Владимиру Путину. Его слова приводит РИА Новости.
Ранее Боня записала видеообращение к главе государства, в котором призвала Владимира Владимировича обратить внимание на ряд проблем.
«Безусловно, мы видели, оно (обращение Бони — прим. ред.) достаточно популярное, действительно очень много просмотров, обратило на себя внимание аудитории в социальных сетях, это действительно так», — отметил Песков.Пресс-секретарь добавил, что по многим вопросам, которые подняла телеведущая, власти уже ведут работу. Он подчеркнул, что указанные Боней темы вызывают широкий общественный резонанс.
«По ним ведётся большая работа, задействовано большое количество людей, это всё не оставлено без внимания», — подчеркнул Песков.Ранее Алёна Водонаева высмеяла обращение Бони к Владимиру Путину.