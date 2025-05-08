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«Стал выкручивать мне пальцы, полез в драку»: Сергей Зверев прокомментировал конфликт с хозяйкой добермана в сквере

Сергей заявил, что на него напали в сквере во время прогулки с кошкой
Сергей Зверев (Фото: Инстаграм* @zverevsuperstar)

Сергей Зверев (Фото: Инстаграм* @zverevsuperstar)

Стилист Сергей Зверев прокомментировал в личном блоге инцидент, который случился вечером в сквере возле его дома. Напомним, что хозяйка добермана обвинила артиста в нападении и в том, что он вырвал у нее телефон из рук. Звезда вышел на связь в соцсетях и объявил, что это на него напали.
Зверев посетовал, что во время прогулки со своей кошкой Маркизой на них набросился пес без намордника. Стилист предупреждал владельцев животного о том, чтобы не выпускали добермана, но они не послушали его.

«Девушки стояли и ржали... Увидели меня, подошли, и вместо того, чтобы извиниться, стали нагло врать прямо в глаза. <…> Просто бессовестно вели себя, никакого уважения — нагло, беспардонно. Потом она [одна из девушек] решила меня снять на камеру, захотела прославиться. Я стою, переживаю, не пойму, Маркиза жива или нет, а им весело», — отметил знаменитость.

Зверев уточнил, что хозяева добермана были из другого двора. Со слов стилиста, к нему подошел парень, который и начал конфликт.

«Он стал выкручивать мне пальцы, полез в драку, а им прикольно, хороший контент», — признался Сергей.

Стилист подчеркнул, что предупредил — вернет телефон, если они уйдут, но люди все бродили вокруг. Зверев поделился, что пытается успокоиться после инцидента.

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#москва
«У каждого свой путь»: Гарик Сукачев рассказал об отношениях с детьми
Гарик Сукачев рассказал, что нечасто видится с сыном Александром
08 мая 2025, 13:20

Гарик Сукачев (фото: Telegram @IgorSukachev)

Гарик Сукачев и его жена Ольга имеют двоих детей: сына Александра и дочь Анастасию. Музыкант рассказал о встречах и общении с сыном, которому в этом году исполнится 40 лет.
Александр работает режиссёром и нечастно видится с отцом.

«Когда Саша учился ещё, у нас было много тем для разговоров, например мы больше говорили о творчестве, а сейчас нет. У нас, конечно, бывают профессиональные разговоры, касающиеся каких-то фильмов, которые хочется обсудить, но не более того. У каждого своя судьба, свой путь», – отметил Сукачев в беседе с журналом «Караван Историй».
20-летняя дочь артиста Анастасия живёт с родителями. Сейчас у девушки на первом месте стоит учёба в университете. Певец признался, что хочет оставить ей в наследство большую коллекцию лодок.

«Кто-то строит квартиры, дачи, а я строю лодки. Я их строю больше двадцати лет. Первая моя лодка связана с моей дочерью, я строил для неё, и следующую, и последнюю тоже», – заключил Сукачев.
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#семья
#отношения
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Скончался партнер Милоша Биковича по «Белой ладье» Эрол Кадич
Скончался сербский актер и режиссер Эрол Кадич
08 мая 2025, 13:15

Эрол Кадич (слева) (Фото: кадр из фильма «Андерграунд»)

Милош Бикович в своем блоге сообщил о смерти актера и режиссера Эрола Кадича на 70-м году жизни.
Наиболее посещаемый драматический театр Белграда «Ателье 212», в труппе которого состоял Кадич, в некрологе подчеркнул, что актер состоял в труппе с 1983 года до выхода на пенсию в 2020-м.

«Прощание с нашим дорогим коллегой состоится в понедельник, 12 мая, на Большой сцене. Похороны пройдут 13 мая на кладбище Безания в Белграде», — обратили внимание представители театра.

Эрол Кадич появился на свет 19 июня 1955 года в Загребе. Артист учился на актерском факультете драматического искусства в Белграде в 1980-м. В «Ателье 212» Кадич был задействован в спектаклях: «Жизнь и приключения солдата Ивана Чонкина», «Мать», «Переписка», «Анна», «Парижская коммуна» и других. Еще Эрол поставил множество спектаклей, в том числе «Пианист», «Артист», «Пикассо». В разные годы Кадич являлся руководителем трех театров.

Артист сыграл больше 50 ролей в кино и на телевидении. Он появился в картинах «Друзья», «Смех в сердце», «Сон в зимнюю ночь», «Вечно молодой», «Белая ладья», «Маленькая ночная серенада», «Открытая дверь», «Мисс Скарлет и Герцог», «Феликс», «Тайна виноградной лозы» и прочих.

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«Говорили, что я сумасшедший»: Александр Олешко раскрыл правду про работу на «Первом канале»
Александр Олешко: на «Первом канале» нельзя выключать телефон никогда
08 мая 2025, 12:40

Александр Олешко (Фото: Telegram @oleshkoaleksandr)

Многие начинающие актеры не понимают, как им двигаться по профессии, учитывая большую конкуренцию.
Народный артист Российской Федерации, актёр театра и кино, телеведущий, певец Александр Олешко в «Подкасте для культурных» с поэтом, блогером Дмитрием Кравченко рассказал, что стать шоуменом ему помог «Первый канал».

«Работать на «Первом канале» — это день за год, потому что там спрессованность событий и ответственности. Если ты работаешь на «Первом канале», телефон не может быть выключен никогда, потому что ночью могут позвонить и сказать, что через полчаса нужно быть там-то. Если ты приедешь, то будешь увиден, услышан, востребован. Это шанс. Я всегда был готов к шансу. Я там научился очень многому и стал шоуменом», — поделился актер.

По его словам, начинающим актерам очень важно самим себе организовывать тот самый шанс.

«Я ходил по коридорам Останкино, я заглядывал в студии, напрашивался в массовки. Я всегда стучался во все двери. Говорили, что я сумасшедший, но я хотел работать. И мне давали. А я всегда был готов. У меня до сих пор в багажнике лежит три разноцветных костюма на всякий пожарный, чтобы если вдруг что, я был готов», — сказал телеведущий.

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#шоу-бизнес
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Не спешат разводиться: Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева до сих пор женаты
Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева не подали заявление на развод
08 мая 2025, 12:28

Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Режиссёр Фёдор Бондарчук до сих пор не подал документы на развод с актрисой Паулиной Андреевой. Об этом пишет издание 7Дней.ru.
Отмечается, что об этом стало известно после того, как СМИ сообщили о смене фамилии Паулины. Выяснилось, что актриса действительно стала Андреевой-Бондарчук, однако произошло это ещё в 2022 году.

Пара объявила о разводе в марте, а слухи о проблемах в их браке ходили в СМИ и соцсетях весь последний год. Тогда Бондарчук снял обручальное кольцо и перестал появляться на светских мероприятиях с компании супруги. Решение об окончательном разрыве режиссёр и актриса приняли недавно.

При этом Бондарчук и Андреева не спешат официально оформить расторжение брака. Дело в том, что супруги воспитывают общего сына Ивана, а значит развод должен осуществляться через суд. Однако ни в одной из московских инстанций нет данных о поданных исках супругов.

Тем не менее, рассматривается версия об оформлении развода в Петербурге, где в 2019 году был заключён брак. Там же находится недвижимость, подаренная Бондарчуком Паулине. После развода Андреева собирается жить там, сообщили друзья пары.

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#режиссёр
#развод
#брак
#супруги
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Покинувшая Россию Алла Пугачева продолжает зарабатывать на родине миллионы
Kp.ru: Алла Пугачева зарабатывает 28 миллионов рублей в год за старые хиты
08 мая 2025, 12:28

Алла Пугачева (Фото: Инстаграм* @alla_orfey)

Покинувшая Россию певица Алла Пугачева продолжает зарабатывать на старых хитах. Примадонна получает 28 миллионов рублей в год за популярные композиции, сообщила газета «Комсомольская правда».
Исполнительница хита «Позови с собой» покинула страну три года назад. Примадонна давно не дает концерты, а лишь посещает мероприятия иных знаменитостей, переехавших из РФ. В прошлом году она выпустила альбом.

Приятельница артистки в беседе с изданием поделилась, что Алла не ожидала хороших доходов от платформ и социальных сетей, где люди скачивают премьеры.

«Каково же было ее удивление, когда только на одной музыкальной платформе за два дня она заработала на скачиваниях нового альбома более 20 млн рублей. И это только на одной платформе, а их у нас немало. Только представьте: не вставая со стула, она в среднем получала по 10 млн рублей в день от каждой из платформ», — обратила внимание она.

В 2025 году Пугачева выпустила две новых композиции, но они не принесли хороших доходов. Со слов телевизионного продюсера Алины Красной, треки не стали хитами. А вот старые хиты все еще приносят Примадонне миллионы рублей.

«На «Старинных часах» и других шлягерах Пугачева зарабатывает на музыкальных платформах (в том числе и на российских) примерно 5 — 7 млн рублей в квартал. Это около 28 млн рублей в год», — призналась продюсер.

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