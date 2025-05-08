«Стал выкручивать мне пальцы, полез в драку»: Сергей Зверев прокомментировал конфликт с хозяйкой добермана в сквере

Стилист Сергей Зверев прокомментировал в личном блоге инцидент, который случился вечером в сквере возле его дома. Напомним, что хозяйка добермана обвинила артиста в нападении и в том, что он вырвал у нее телефон из рук. Звезда вышел на связь в соцсетях и объявил, что это на него напали.