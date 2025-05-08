«Стал выкручивать мне пальцы, полез в драку»: Сергей Зверев прокомментировал конфликт с хозяйкой добермана в сквере

Сергей Зверев (Фото: Инстаграм* @zverevsuperstar)
Стилист Сергей Зверев прокомментировал в личном блоге инцидент, который случился вечером в сквере возле его дома. Напомним, что хозяйка добермана обвинила артиста в нападении и в том, что он вырвал у нее телефон из рук. Звезда вышел на связь в соцсетях и объявил, что это на него напали.
Зверев посетовал, что во время прогулки со своей кошкой Маркизой на них набросился пес без намордника. Стилист предупреждал владельцев животного о том, чтобы не выпускали добермана, но они не послушали его.
Зверев уточнил, что хозяева добермана были из другого двора. Со слов стилиста, к нему подошел парень, который и начал конфликт.
Стилист подчеркнул, что предупредил — вернет телефон, если они уйдут, но люди все бродили вокруг. Зверев поделился, что пытается успокоиться после инцидента.
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«Девушки стояли и ржали... Увидели меня, подошли, и вместо того, чтобы извиниться, стали нагло врать прямо в глаза. <…> Просто бессовестно вели себя, никакого уважения — нагло, беспардонно. Потом она [одна из девушек] решила меня снять на камеру, захотела прославиться. Я стою, переживаю, не пойму, Маркиза жива или нет, а им весело», — отметил знаменитость.
Зверев уточнил, что хозяева добермана были из другого двора. Со слов стилиста, к нему подошел парень, который и начал конфликт.
«Он стал выкручивать мне пальцы, полез в драку, а им прикольно, хороший контент», — признался Сергей.
Стилист подчеркнул, что предупредил — вернет телефон, если они уйдут, но люди все бродили вокруг. Зверев поделился, что пытается успокоиться после инцидента.
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Ольга Енгалычева