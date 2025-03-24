«Приютила, а она увела мужа»: Гришаева, Яковлева и другие актрисы, брак которых распался из-за лучшей подруги

Виктория Тарасова (фото: Instagram* vika_tar)
Звездные романы нередко становятся достоянием общественности, но ещё громче звучат истории предательства. Среди российских актрис такие драмы случались не раз. «Радио 1» расскажет о звездных разводах, в которых разлучницей стала лучшая подруга.
Марина Яковлева: подруга дала совет и увела мужа
Даже спустя годы для многих Марина Яковлева остаётся той самой дерзкой принцессой из сказки «После дождичка в четверг». Если в профессии актрисе всегда везло, то в личной жизни всё было не так просто.
В студенческие годы Марина встретила режиссёра Андрея Ростоцкого. Их роман развивался стремительно, и вскоре влюблённые поженились.
Когда в браке начались трудности, Яковлева обратилась за советом к близкой подруге. Она так запуталась в своих чувствах, что по её рекомендации даже подала на развод. А вскоре узнала страшную правду: подруга не просто поддерживала её в трудную минуту, а ждала момента, чтобы занять её место.
Ростоцкий и бывшая подруга Марины не просто начали встречаться — вскоре они поженились.
Марина Яковлева (фото: РИА Новости / Виталий Аньков)
Анастасия Веденская: роман мужа с лучшей подругой
Звезда «Тихого Дона» Анастасия Веденская долгие годы была в браке с Владимиром Епифанцевым. В этом союзе родились двое детей, но счастье оказалось недолгим.
Причиной разрыва стала лучшая подруга актрисы — Анна Цуканова-Котт. Как оказалось, Анна часто бывала у них в гостях, но интересовалась не только дружбой с Настей.
Когда правда вскрылась, Веденская не смогла простить предательства ни мужу, ни подруге.
Владимир Епифанцев и Анастасия Веденская (фото: кадр из программы «Судьба человека»)
Нонна Гришаева: разлука из-за подруги
Актриса, покорившая зрителей ролью в «Папиных дочках», всегда казалась уверенной и жизнерадостной. Но в личной жизни ей пришлось пройти через предательство.
После развода с первым мужем Гришаева строила серьёзные отношения с влиятельным бизнесменом. Они готовились к свадьбе, но внезапно всё рухнуло. Причиной стала близкая подруга Нонны, которая увела её возлюбленного.
Разрыв был настолько болезненным, что Гришаева долго не могла доверять мужчинам. Только спустя годы она вновь обрела счастье с Александром Нестеровым.
Нонна Гришаева (фото: Фото: Instagram* / grishaevanonna)
Виктория Тарасова: помогла подруге, а та увела её мужчину
Звезда «Глухаря» Виктория Тарасова в молодости столкнулась с предательством, от которого долго не могла оправиться.
Тарасова жила с возлюбленным Вячеславом, когда к ней за помощью обратилась лучшая подруга. У девушки не было жилья, и Виктория временно приютила её у себя. В итоге получила нож в спину: подруга закрутила роман с Вячеславом.
Когда актриса узнала о предательстве, оказалось, что она ждёт ребёнка. Но возлюбленный, вместо того чтобы поддержать её, просто исчез.
Виктория Тарасова (фото: Instagram* vika_tar)
Юлия Ауг: муж ушёл к подруге после 8 лет брака
Актриса Юлия Ауг и её супруг Степан Золотухин были вместе 8 лет, воспитывали дочь.
Это был 1995 год, с заработками у актёров было сложно. Чтобы прокормить ребёнка, Юлии и Степану приходилось хвататься за любые подработки, а девочку воспитывали бабушки. Спустя 8 лет брака, Золотухин ушёл к подруге Юлии.
Ауг не держит зла на бывшего. Она уверена, что его уход помог ей стать сильнее.
Юлия Ауг (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)
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