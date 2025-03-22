Заплатил сестре Брежневой за смену фамилии и поссорился с друзьями: как Александр Цекало живет в США с молодой женой

Александр Цекало (Фото: РИА Новости/ Александр Гальперин)
Профессиональная карьера Александра Цекало разнообразна и успешна: он и продюсер, и актер, и певец, и телеведущий. Его личная жизнь не менее интересна и насыщенна. Шоумен несколько раз женился и развелся. 22 марта Александр отмечает свой 64-й день рождения. Четыре брака Цекало и его карьера — в материале «Радио 1».
Музыкальная карьера ЦекалоАлександр Цекало появился на свет в 1961 году в Киеве в семье инженеров. В школьные годы мальчик основал музыкальную группу «ОНО», которая играла каверы The Beatles и Slade.
Цекало с малых лет мечтал о сцене, но родители настояли на его поступлении в Ленинградский технологический институт на факультет бумажной промышленности. В студенческие годы Алексндр основал квартет «Шляпа».
Музыкальному коллективу долгое время не удавалось получить известность. Шоумен позже делился, что в Киеве им не давали трудиться, снимали на телевидении, но после сцены с группой вырезали.
Перестройка положительно повлияла на карьеру артиста: квартету предложили работать в Одесской филармонии, а потом коллектив пригласил к себе театр эстрады «Шарж». Через некоторое время Александра позвали в Главную редакцию музыкальных программ Гостелерадио СССР.
Там Цекало встретился с Лолитой Милявской, и они начали выступать вместе — кабаре-дуэт «Академия» полюбился публике.
Артисты тщательно готовили каждый номер: они не просто исполняли композиции, а устраивали настоящее шоу. Дуэт просуществовал 15 лет, в 2000 году коллектив распался — Александр захотел переключиться на телевидение и кино.
Александр Цекало (Фото: кадр из фильма «Бендер: Золото империи»)
Цекало в кино и сериалахШоумен дебютировал в кино в 1991 году. Он получил небольшую роль певца на пляже в фильме Михаила Козакова «Тень, или может быть, все обойдется».
Центрального персонажа Цекало сыграл в 2000 году вместе с Юрием Стояновым в мелодраме Тиграна Кеосаяна «Ландыш серебристый». Тогда он осознал, что его увлекает работа продюсера. Александр также стал актером нескольких комедийных шоу: в 2004–2005 годы снимался в «Осторожно, Задов!» и «33 квадратных метрах».
В 2005 году артист пробовал себя в озвучке. Он подарил свой голос жирафу Мелману в «Мадагаскаре».
Иван Ургант и Александр Цекало (Фото: кадр из передачи «Большая разница»)
Карьера на телевиденииОставив за спиной музыкальную карьеру, Цекало сконцентрировался на работе телеведущего. На Первом канале он вел шоу «Две звезды», «Большая разница», «Минута славы», «Прожекторперисхилтон», «Игры разума». Соведущими Александра были Сергей Светлаков, Иван Ургант, Нонна Гришаева, Лолита Милявская и иные знаменитости.
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Раскрылся Цекало и как продюсер. Он трудился над мюзиклами «Норд-Ост», «12 стульев». В 2007 году являлся генеральным продюсером Первого канала по спецпроектам. С 2002 по 2005 годы был генеральным продюсером СТС.
В 2008 году Цекало спродюсировал фильмы «Квартета И» «День радио» и «О чем говорят мужчины». Огромным успехом пользовались сериалы «Метод» и «Мажор», их выкупил онлайн-кинотеатр Netflix.
В 2021 году шоумен продюсировал сериал «Пищеблок», затем «Нулевой пациент» и «Аутсорс».
Александр Цекало (Фото: кадр из сериала «Метод»)
Четыре жены Александра ЦекалоАртист заключал брак четыре раза. Первой женой стала солистка квартета «Шляпа» Алена Шиферман. С ней он прожил лишь год, а потом встретил Лолиту Милявскую. Звезды расписались только после 10 лет отношений. Потом в семье появилась дочь Ева. Годы спустя выяснилось, что девочка — не родной ребенок Цекало.
Прожив в браке всего три месяца, Цекало и Милявская расстались. На конкурсе «Евровидение» в 2000 году Александр повстречал Яну Самойлову, но брак с ней артист не заключал. Долгое время Александр появлялся на светских мероприятиях с разными спутницами, но в 2008 году он познакомился с Викторией Галушкой, младшей сестрой Веры Брежневой.
Лолита Милявская (Фото: Инстаграм* @lolitamilyavskaya)
Влюбленные сыграли свадьбу в том же году. Через некоторое время у них родилась дочь Александра, а спустя четыре года появился сын Михаил. Союз просуществовал 10 лет, а затем Цекало увидели в ресторане, заигрывающим с Дариной Эрвин. Вскоре шоумен развелся с Викторией и сделал предложение новой избраннице.
Она согласилась, но с одним условием: его фамилию больше не будет носить другая женщина. Цекало заплатил Виктории за смену фамилии на девичью.
Затем он переехал в Лос-Анджелес, женился на Дарине, купил роскошный особняк и открыл несколько собственных предприятий. Однако все это он зарегистрировал на Эрвин. Шоумен распрощался с теми друзьями, кто не принял его четвертую жену.
В новом браке Александр изменил свою жизнь — стал следить за питанием, начал посещать тренажерный зал и бассейн, а еще занялся изучением английского.
Дарина Эрвин (Фото: Инстаграм* @darina.ervin)
В конце 2024 года в инфополе появились слухи о разводе пары. Журналисты писали, будто Дарина ушла от Александра, буквально обобрав до нитки, как и предрекали когда-то друзья шоумена. В интервью для Super.ru он заявил, что сплетни рождаются от зависти к красоте и таланту его возлюбленной. Они все еще счастливо живут вместе и разводиться не собираются. Цекало посоветовал «переживающим» успокоиться и заняться своей жизнью.
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Александр Цекало сейчасШоумен продолжает вести бизнес в РФ: он является учредителем кинокомпании «Среда» и владеет 60% акций. Цекало активно продюсирует российские фильмы и сериалы.
В 2024 году журналисты говорили, что Александр стал избавляться от элитной недвижимости в России. Якобы он продал особняк в Шульгино на Рублево-Успенском шоссе, который стоит 430 миллионов рублей.
Как объяснил сам шоумен, дом был оставлен Виктории и детям после развода. Позже Галушка решила сама продать дом, в связи с чем это не имеет к Цекало никакого отношения.
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