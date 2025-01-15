«Прижимал как родную дочь»: тайный роман Юры Хоя и 16-летней любовницы, почему она во всем обвиняет жену ​музыканта

Юрий Клинских (Юрий Хой) (Фото: соцсети)
Как Юрий Хой познакомился с 16-летней будущей любовницей
С Юрием Клинских (Хоем) Ольга познакомилась на концерте «Сектора Газа» в Москве. На тот момент у 27-летнего музыканта уже была семья – жена, дети. Ольга же – совсем ещё юная 16-летняя девушка из столицы, которая была не прочь погулять. Значительная разница в возрасте не стала помехой для их отношений.
«Нам просто было хорошо вместе. Мы оба были раздолбаями, на одной волне плыли! Правда Юрка бабами был избалован, жестко тусил с ними поначалу», – рассказывала в интервью Ольга.
Все последующие годы Самарина сопровождала панка на гастролях и по сути стала его второй неофициальной женой. Сам Юрий не скрывал отношений с юной особой. Для жены Галины, привыкшей к разгульной жизни мужа, эти отношения стали настоящим ударом. Ведь это была не просто интрижка, Юрий буквально помешался от любви к Ольге.
Многие поклонники до сих пор считают, что именно она разрушила семейное счастье Юрия и Галины. По словам Ольги, Хой и без нее изменял своей жене. В одном из интервью она рассказала, что когда они с Юрием познакомились – его брак с Галиной уже трещал по швам.
При этом Галина Клинских утверждала, что узнав о бурном романе мужа на стороне, она чуть с ума не сошла от обиды. Она даже была инициатором развода, но Хой противился — все еще думал вернуться в семью.
Кто виноват в гибели лидера группы «Сектор Газа»
Когда лидера «Сектора Газа» не стало, Ольгу начали обвинять в гибели Юрия, и что без нее жизнь музыканта сложилась бы по-другому. Она же, в свою очередь, обвиняет в страшной трагедии Галину, якобы та хотела вернуть мужа в семью при помощи чёрной магии.
«К бабкам каким-то ходила, и в конечном итоге решила, раз Юра не достался ей – так пусть не достанется никому», — утверждает Самарина.
Смерть Клинских породила множество сплетен. В тексте песни «Укус вампира», есть слова про жжение в груди и скорую смерть, что в точности описывало последний день жизни музыканта. И даже «Демобилизация», которая вошла в последний альбом именно по настоянию исполнителя, посчитавшего, что он не доживет до следующего выпуска, внесла свою пророческую ноту, считают некоторые поклонники группы.
Другие утверждают, что именно молодая любовница втянула его в водоворот грязи, что и погубило его. Самарина неоднократно заявляла, что она здесь ни при чём. Но ей никто не верил. Музыканты группы перестали с ней общаться, многие знакомые отвернулись. Однако именно Ольга остаётся единственным человеком, который действительно знает, как завершилась жизнь легендарного музыканта.
Как живет сегодня экс-любовница Юры Хоя
О себе лишний раз Ольга старается не напоминать. Поэтому детали ее частной жизни остаются тайной. Однако периодически в сети появляются фотографии женщины, которые позволяют иметь хоть какое-то представление о ее буднях.
Известно, что в 2019 году Самарина побывала на кладбище в Воронеже, где навестила Хоя и музыкантов «Сектора Газа», с которыми общалась лично. Интервью Ольга практически не дает.
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