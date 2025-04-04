«Проблема огромная»: Собчак пытается помочь пережившему клиническую смерть Паше Технику

Паша Техник (Фото: Telegram/pashatechniqueoriginaI)
Журналистка Ксения Собчак пытается помочь родным рэпера Паши Техника (Павел Ивлев). По словам телеведущей, она общается с родственниками артиста. В переписке теледива написала, что договорилась с женщиной, «которая имеет связи» в одном из госпиталей, где находится Павел.
«Все утро переписываюсь с близкими Паши, пытаюсь помочь. Паша пережил клиническую смерть. Состояние чудовищное. Надеюсь, вытащим. Но проблема огромная, и очень хочется добиться от тайцев, чтобы дали спасти человека», — пояснила Собчак.
Паша Техник находится в коме, мужчина подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких и экстракорпоральной оксигенации. Блогер Андрей Бурим (Меллстрой) пожертвовал пять миллионов рублей на лечение исполнителя.
Читайте также:
Экс-супруга Паши Техника раскрыла сумму, которая понадобится на его лечение
«Прогнозы не радуют»: В палату борющегося за жизнь Паши Техника пришёл священник
Шоумен Стас Барецкий раскрыл причину предсмертного состояния Паши Техника
Никита Кротов