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«Проблема огромная»: Собчак пытается помочь пережившему клиническую смерть Паше Технику

Собчак пытается помочь пережившему клиническую смерть Паше Технику
Паша Техник (Фото: Telegram/pashatechniqueoriginaI)

Паша Техник (Фото: Telegram/pashatechniqueoriginaI)

Журналистка Ксения Собчак пытается помочь родным рэпера Паши Техника (Павел Ивлев). По словам телеведущей, она общается с родственниками артиста. В переписке теледива написала, что договорилась с женщиной, «которая имеет связи» в одном из госпиталей, где находится Павел.
«Все утро переписываюсь с близкими Паши, пытаюсь помочь. Паша пережил клиническую смерть. Состояние чудовищное. Надеюсь, вытащим. Но проблема огромная, и очень хочется добиться от тайцев, чтобы дали спасти человека», — пояснила Собчак.

Паша Техник находится в коме, мужчина подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких и экстракорпоральной оксигенации. Блогер Андрей Бурим (Меллстрой) пожертвовал пять миллионов рублей на лечение исполнителя.

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Снял мало, прожил недолго: Кто такой «кинематографический бог» Андрей Тарковский и почему память о нем продолжает жить?
04 апреля 2025, 14:49

Андрей Тарковский (Фото: РИА Новости/Александр Макаров)

Андрей Тарковский — один из самых известных и противоречивых режиссеров в истории кино. Его работы вызывают полярные мнения: одни зрители считают его недооцененным, другие — чрезмерно хваленым.
Его фильмы погружают одних в глубокие размышления, тогда как другие называют их скучными и трудными для восприятия. Тем не менее, мастерство Тарковского остается непревзойденным, многие современные режиссеры черпают вдохновение из его уникального стиля. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».

Ранние годы

Андрей Тарковский родился в 1932 году в Завражье, недалеко от Иваново. С детства он был окружен интеллектуальной атмосферой благодаря родителям — литераторам, которые привили ему любовь к чтению и музыке.

В школе Андрей не отличался успехами, его табель часто украшали тройки. Однако родители старались развивать его личность и интеллект. После войны он посещал музыкальную школу, несмотря на отсутствие инструментов, активно участвуя в творческих мероприятиях. Позже он сожалел, что не выбрал музыку своей основной профессией.

Творческий взлет

Творческий путь Тарковского начался с успехов, совпавших с эпохой «оттепели» Хрущева. Все его курсовые работы были посвящены теме «обновления жизни», его сценарий для фильма «Каток и скрипка», созданный совместно с Андреем Кончаловским, был приобретен киностудией «Мосфильм». Фильм завоевал главную награду на молодежном фестивале в США и стал знаковым событием для молодого режиссера.

Следующим шагом стала картина «Иваново детство» (1962), где Тарковский переработал сценарий другого автора, акцентировав внимание на внутреннем мире персонажа. Этот фильм принес ему популярность и признание. Затем вышла историческая драма «Андрей Рублев», которая также столкнулась с критикой за акцент на внутреннем мире героев, но в конечном итоге стала шедевром.

Фото: iStock/razihusin

Философия и космос

Тарковский продолжил экспериментировать с формой и содержанием, экранизировав повесть Станислава Лема «Солярис». Его версия акцентировала внимание на философских аспектах человеческого существования, что расходилось с исходным сюжетом о космосе. Следующий фильм, «Сталкер», стал культовым, несмотря на сложности во время съемок.

Последние годы

В 1980 году Тарковский уехал в Италию для работы над проектом «Ностальгия» и больше не вернулся в Советский Союз. Его жизнь была короткой, но насыщенной: он скончался от рака в 1986 году, не дожив до 55 лет и сняв всего восемь фильмов.

Наследие Тарковского

Сегодня Андрей Тарковский считается одним из величайших режиссеров XX века, «кинематографическим богом», который создал уникальный язык кино. Он научил зрителей не только следить за сюжетом и актерской игрой, но и включать свои мыслительные способности, создавая глубокую эмоциональную и интеллектуальную связь с его искусством.

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Рот в шоколаде, а зубы «сложены»: новые подробности в деле избитой в Дубае Ковальчук
Зубы избитой в Дубае Ковальчук сложили в ее сумку Биркин, а рот был в шоколаде
04 апреля 2025, 14:41

Мария Ковальчук (Фото: Instagram*/ae3marylu)

Зубы избитой в Дубае украинской модели Марии Ковальчук были «сложены в ее «Биркин» (сумка — прим.ред.). Об этом со ссылкой на инсайдера пишет издание «Экспресс газета». По словам источника, «полиция заметает следы».
«Мой друг, работающий в той самой больнице где лежит Ковальчук, видел собственными глазами, что когда ее привезли, у нее рот был в дубайском шоколаде, а зубы сложены (…) в ее «Биркин»…» — рассказал инсайдер.

Как отмечала сестра бизнесмена Эмина Агаларова Сабина, в анкете 20-летней пострадавшей были указаны всякого рода оргии и извращения «со знаком «плюс». По словам сестры Агаларова, Ковальчук позволяла с собой так обращаться, а происходило все на фоне материнской поддержки.

Телеведущая Ксения Бородина подчеркивала, что никто не заслуживает произошедшего с Ковальчук, но род ее занятий имеет определенные риски.

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Стало известно, сколько заработал Киркоров в 2024 году
Филипп Киркоров заработал 161 млн рублей в 2024 году
04 апреля 2025, 14:10

Филипп Киркоров (Фото: Telegram @official_kirkorov)

В 2024 году певец Филипп Киркоров заработал 161 млн рублей на своем бизнесе, пишет издание «Страсти» со ссылкой на открытые источники информации.
Так, в прошлом году ООО «ФИЛИПП КИРКОРОВ ПРОДАКШН» заработала 161,2 миллиона рублей, а чистая прибыль составила 148 миллионов рублей. Компания занимается деятельностью в области исполнительских искусств. Предполагается, что именно через эту организацию король российской эстрады получает деньги за выступления.

В 2023 году ООО Киркорова заработало 195 миллионов рублей с чистой прибылью в 158 миллионов рублей.

Также на организацию возбуждено одно исполнительное производство на сумму 500 рублей, а в феврале текущего года у компании был долг по налогам на в размере 40 тысяч рублей.

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#деньги
#производство
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#киркоров
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«Я облажалась»: Клава Кока проплакала всю ночь из-за новой прически и показала ее
Клава Кока проплакала всю ночь из-за новой прически и показала ее
04 апреля 2025, 13:41

Клавдия Высокова (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Певица Клава Кока (Клавдия Высокова) рассказала в соцсетях о неудачной смене имиджа. Исполнительница решила нарастить волосы и сменить их цвет по настоянию своей команды. Русый оттенок ей не понравился, а потом она увидела, что волосы еще и кудрявые. Знаменитость даже собиралась отменить съемки.
«Я решилась на смену прически и жестко облажалась. Я долго решалась, очень переживала, и по итогу все пошло не так. Всю ночь проплакала из-за новой прически. кажется, я похожа на Леру Ранетку из 2008-го или вообще просто на кого-то похожа, но не на себя», — пояснила звезда.
Фото:Instagram*/klavacoca

Стилист Влад Лисовец и вовсе пошутил на тему того, что она скопировала его образ, мужчина вернул все как было. Перед этим Клаву Коку возмутило отношение богачей к обслуживающему персоналу.

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#мир
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#шоу-бизнес
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«Не хватило денег на первый ряд»: Пугачева с Галкиным* посетили концерт Козловского на Кипре
Алла Пугачева и Максим Галкин* посетили концерт Козловского на Кипре
04 апреля 2025, 13:35

Алла Пугачёва и Максим Галкин* с детьми (фото: Instagram** @maxgalkinru)

Певица Алла Пугачева вместе с супругом Максимом Галкиным* почти не пропускают выступления соотечественников за границей. На днях они посетили концерт актера Данилы Козловского на Кипре. Кадры с мероприятия публикует Telegram-канал «Хуже и не скажешь».
Козловский выступал на сцене один, а Галкин* и Пугачева сидели не в первом ряду, а немного дальше. Пользователи Сети сразу обратили на это внимание и иронично отметили, что, вероятно, эмигрантам не хватило денег на лучшие места.

На видео также видно, что Алла Пугачева практически весь спектакль сидела с серьёзным лицом и мало улыбалась, даже когда в зале смеялись все.

Козловский в 2022 году неодобрительно, но осторожно высказался о спецоперации в духе «я за мир во всём мире», после чего воздерживался от любых комментариев на эту тему и продолжал жить в России. При этом спектаклей он лишился, поэтому вынужден был зарабатывать за рубежом.

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* Признан иноагентом на территории РФ.
** Запрещен в РФ
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