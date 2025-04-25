«Стиль дорогих отелей»: Бородина отпразднует новоселье в мае

Ксения Бородина и Николай Сердюков (Фото: Телеграм, @borodylia0803)
Телеведущая и блогер Ксения Бородина заявила, что ещё до свадьбы она переедет в новую квартиру, расположенную в центре столицы, пишет издание «7Дней.ru».
Ксения приобрела недвижимость за 80 миллионов рублей летом прошлого года. Почти год там шёл ремонт.
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«<…> в мае сможем там уже жить. Я всё обязательно покажу, но стиль мой вы и так знаете. Люблю современную американскую классику, стиль дорогих отелей — когда уютно и комфортно, без привязки к модным тенденциям», — рассказала Бородина.При этом уезжать из загородного дома насовсем телеведущая не хочет. Она решила, что будет совмещать шумную столичную жизнь с отдыхом на природе.
«У нас будет и дом, и квартира в Москве. <…> потому что порой не хочется таскаться за город, поэтому будем оставаться в квартире»,Напомним, что Ксения Бородина вскоре выйдет замуж за блогера Николая Сердюкова. Многие поклонники телеведущей испытывают негативные чувства к её избраннику, подозревая его в неискренности и корыстных намерениях. Бородина уверена, что Николай — искренний человек, который не притворяется и действительно заботится о ней. Ей также нравится, что её жених адекватно реагирует на критику в интернете.
— объяснила Ксения.
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Анастасия Чубина