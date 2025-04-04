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Хабенский рассказал, что актёры не хотели сниматься в «Ночном дозоре»

Константин Хабенский (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

Константин Хабенский (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

В 2004 году в прокат вышел фантастический триллер «Ночной дозор», главную роль в котором досталась актёру Константину Хабенскому. Тогда худрук МХТ им. А. П. Чехова уже был известен зрителю, но после съёмок в картине обрёл ещё большую популярность. Хабенский признался, что многие его коллеги отказывались участвовать в проекте Тимура Бекмамбетова, поскольку считали его слишком рискованным.
«Помню, некоторые коллеги после проб говорили: «Мы в этом ужасе участвовать не будем». А я ответил: «Мне интересно, я никогда не работал в таком жанре», — рассказал актёр Kp.ru.
Работа над фильмом шла непросто. Хабенский отметил, что из-за нехватки денег на сложную компьютерную графику приходилось придумывать оригинальные решения на ходу. Кроме того, изначально Бекмамбетов хотел снять сериал, но Первый канал решил сделать полнометражный фильм.

Хабенский заключил, что ему понравилось работать над картиной и взаимодействовать с режиссёром.

Ранее актёр высказал своё мнение о нашумевшем фильме «Анора» и актёре Юре Борисове.

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#мнение
Родившая дочь в 46 лет бывшая жена Армена Джигарханяна впервые показала фото с малышкой
Бывшая жена Армена Джигарханяна впервые показала фото с дочкой
04 апреля 2025, 09:52

Виталина Цымбалюк-Романовская (Фото: Инстаграм* @vitalinaromanovskaya)

Виталина Цымбалюк-Романовская рассекретила роддом, в котором появилась на свет ее дочь. Пианистка опубликовала снимок с девочкой на руках в своем блоге.
Цымбалюк-Романовская опубликовала фотографию из Клиники акушерства и гинекологии им. В.Ф. Снегирева. На фото Виталина держит на руках дочь и при этом улыбается. Пианистка поблагодарила весь персонал за мощь и рассказала, что они уже выписались из больницы.

«Благодаря этой помощи мы уверенно строим нашу новую жизнь вот уже 4-й день. Изначально я планировала делать всё самостоятельно, потому что не люблю посторонних людей в доме (это мое личное отношение). Но, несмотря на переживания моих близких, что это почти невозможно, мы справляемся», — добавила она.

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#беременность
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«Никто не давил»: экспертиза установила, с кем лучше остаться сыну Прилучного и Муцениеце
Юрист Даниелова: готова экспертиза, с кем лучше жить сыну Прилучного и Муцениеце
04 апреля 2025, 09:44

Павел Прилучный с сыном Тимофеем и супругой Зепюр Брутян (Фото: Telegram @bugevuge001)

Специалисты подготовили экспертизу по судебному делу между Павлом Прилучным и Агатой Муцениеце о том, с кем лучше остаться их сыну Тимофею. Об этом рассказала адвокат актера Оксана Даниелова, пишет Woman.ru.
Суд назначил соответствующую экспертизу в октябре 2024 года. Команда специалистов изучила жизнь подростка и его отношения с родителями. Тимофей должен был жить в это время с мамой, однако остался с отцом.

Даниелова сообщила, что результаты экспертизы были известны уже к заседанию, которое прошло в марте, и сторонам озвучили заключение экспертов. При этом адвокат не озвучила подробности, но отметила, что мнение ребенка было учтено.

«Категорично скажу, что мнение ребенка нашло свое подтверждение как рациональное и независимое. То есть, никто на него не оказывал влияния и не давил», — поделилась Даниелова.

Следующее заседание назначено на 24 апреля.

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#мнение
#заседание
#отношения
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Экс-супруга Паши Техника раскрыла сумму, которая понадобится на его лечение
На лечение Паши Техника потребуется 12 миллионов рублей
04 апреля 2025, 09:29

Паша Техник (Фото: Telegram/pashatechniqueoriginaI)

На лечение Паши Техника предварительно потребуется более 12 млн рублей. Об этом в своем Telegram-канале написала бывшая жена рэпера Ева Карицкая.
По словам Карицкой, один день пребывания музыканта в отделении интенсивной терапии обойдется в миллион рублей. 12 млн, судя по скриншоту, который опубликовала Ева, — это лишь первоначальный взнос за лечение.

Общая сумма лечения может превысить 24 млн рублей.

«Мы сейчас идём на огромные риски. Очень огромные. Но риски есть — лежать здесь месяц и разлагаться ему в этом госпитале, где ничего и ничем ему не помогают», — написала она.

Напомним, 40-летний рэпер Паша Техник находится в критическом состоянии в одной из больниц Таиланда. Его бывшая супруга находится рядом с ним. Состояние Павла остается крайне тяжелым: его легкие повреждены на 100%, и жизненные функции поддерживаются с помощью аппаратов ИВЛ и ЭКМО.

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«Ни на что не способный додик»: Влад Кадони о том, как успех мамы отразился на его репутации
Успех Елены Голуновой чуть не уничтожил репутацию ее сына Влада Кадони
04 апреля 2025, 09:13

Влад Кадони (Фото: Telegram @kadoni)

Телеведущий Влад Кадони рассказал, что успех его мамы Елены Голуновой в программе «Битва экстрасенсов» чуть не погубил его собственную репутацию.
Впервые Влад появился на ТВ в качестве участника «Битвы экстрасенсов». После этого в программе приняла участие и его мама, Елена Голунова, которую на тот момент еще никто не знал, но было известно о ее необычных способностях. После участия женщины в шоу все убедились в этом.

«Прошло буквально месяца три или четыре, как начали говорить, мол, всё, что я заслужил, заработал и сделал в жизни, — всё её руками, она нашаманила… Типа я вообще ни на что не способный додик, если бы не ее способности, у меня в жизни ничего бы не было», — рассказал Влад в RuTube-проекте «Чат на чат».

Он признался, что сначала его это обижало, но сейчас мужчину подобные разговоры не волнуют.

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Умер отец мужа звезды сериала «Кухня» Ольги Кузьминой
04 апреля 2025, 09:07

Фото: iStock/jorgeantonio

Отец шоумена Евгения Апанасевича, мужа актрисы Ольги Кузьминой, скончался в четверг, 3 апреля. Об этом в соцсетях сообщила сама актриса, известная по сериалу «Кухня».
Уточняется, что у мужчины остановилось сердце.

«Мой папа отошел в мир иной. Даруй ему вечный покой, Боже. Ты всегда с нами», — подтвердил информацию сам Апанасевич.

Евгений добавил, что вместе с женой отправляется в Беларусь. Церемония прощания с отцом Апанасевича состоится в агрогородке Будслав.

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