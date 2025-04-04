Хабенский рассказал, что актёры не хотели сниматься в «Ночном дозоре»

Константин Хабенский (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)
В 2004 году в прокат вышел фантастический триллер «Ночной дозор», главную роль в котором досталась актёру Константину Хабенскому. Тогда худрук МХТ им. А. П. Чехова уже был известен зрителю, но после съёмок в картине обрёл ещё большую популярность. Хабенский признался, что многие его коллеги отказывались участвовать в проекте Тимура Бекмамбетова, поскольку считали его слишком рискованным.
«Помню, некоторые коллеги после проб говорили: «Мы в этом ужасе участвовать не будем». А я ответил: «Мне интересно, я никогда не работал в таком жанре», — рассказал актёр Kp.ru.Работа над фильмом шла непросто. Хабенский отметил, что из-за нехватки денег на сложную компьютерную графику приходилось придумывать оригинальные решения на ходу. Кроме того, изначально Бекмамбетов хотел снять сериал, но Первый канал решил сделать полнометражный фильм.
Хабенский заключил, что ему понравилось работать над картиной и взаимодействовать с режиссёром.
Ранее актёр высказал своё мнение о нашумевшем фильме «Анора» и актёре Юре Борисове.
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