Проблемы в браке остались позади? Лера Кудрявцева кружилась в медленном танце с мужем в караоке-клубе

Лера Кудрявцева и Игорь Макаров (фото: Instagram* @leratv)
Телеведущей Лере Кудрявцевой 19 мая исполнилось 54 года. Звезда отметила день рождения в столичном караоке-клубе, куда пригласила родных и друзей.
На празднике присутствовал и молодой муж Кудрявцевой, хоккеист Игорь Макаров. Несмотря на проблемы в браке, супруги нежно обнимались и станцевали медленный танец.
Совсем недавно Лера вновь намекала на проблемы в отношениях, однако на мероприятии она демонстрировала идиллию в семейной жизни с мужем. Игорь во всех деталях заснял праздник и рассказал о нём в соцсетях.
Также на дне рождения Кудрявцевой присутствовали её коллеги по шоу-бизнесу. Певица Наташа Королёва исполнила хит «Синие лебеди»., а композитор Игорь Крутой трогательно спел песню Юрия Антонова «Двадцать лет спустя». Под эту композицию Кудрявцева и Макаров станцевали медленный танец.
После выступления Крутого Лера не смогла сдержать эмоций и поблагодарила его, заявив, что любит «до неба и выше».
Также на торжестве присутствовали Николай Басков и близкая подруга Кудрявцевой – звёздный юрист Катя Гордон, которая с удовольствием «отжигала» на танцполе.
Лера тоже была невероятно рада такому празднику и в заключение поблагодарила всех присутствующих.
Читайте также:
Лера Кудрявцева написала завещание: «Не дай Бог, что произойдет»
Королева, Басков и Ревва: Звезды, которых пригласили на 54-летие Леры Кудрявцевой
«Люблю»: хоккеист Игорь Макаров поздравил Леру Кудрявцеву с днём рождения
*деятельность корпорации Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в России
Совсем недавно Лера вновь намекала на проблемы в отношениях, однако на мероприятии она демонстрировала идиллию в семейной жизни с мужем. Игорь во всех деталях заснял праздник и рассказал о нём в соцсетях.
Также на дне рождения Кудрявцевой присутствовали её коллеги по шоу-бизнесу. Певица Наташа Королёва исполнила хит «Синие лебеди»., а композитор Игорь Крутой трогательно спел песню Юрия Антонова «Двадцать лет спустя». Под эту композицию Кудрявцева и Макаров станцевали медленный танец.
После выступления Крутого Лера не смогла сдержать эмоций и поблагодарила его, заявив, что любит «до неба и выше».
Также на торжестве присутствовали Николай Басков и близкая подруга Кудрявцевой – звёздный юрист Катя Гордон, которая с удовольствием «отжигала» на танцполе.
Лера тоже была невероятно рада такому празднику и в заключение поблагодарила всех присутствующих.
Читайте также:
Лера Кудрявцева написала завещание: «Не дай Бог, что произойдет»
Королева, Басков и Ревва: Звезды, которых пригласили на 54-летие Леры Кудрявцевой
«Люблю»: хоккеист Игорь Макаров поздравил Леру Кудрявцеву с днём рождения
*деятельность корпорации Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в России
Анастасия Чинкова