Проблемы в браке остались позади? Лера Кудрявцева кружилась в медленном танце с мужем в караоке-клубе

Тимати вновь окружили скандальные слухи. Всего пару недель назад выяснилось, что его возлюбленная Валентина Иванова беременна. Причем модель находится на большом сроке и скоро подарит рэперу третьего наследника. Однако в сети бытует мнение, что девушка повторит судьбу предшественниц.