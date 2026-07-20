«Натянуть можно всё»: Виктория Лопырёва высказалась о пластике и уходе за внешностью

20 июля 2026, 21:11

Виктория Лопырёва считает, что красота зависит не только от косметологии

Виктория Лопырёва (Фото: Instagram* / @lopyrevavika)

Виктория Лопырёва на VK Fest поделилась своим отношением к пластической хирургии и косметологическим процедурам. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





По словам модели, она не видит ничего плохого в современных способах ухода за собой, однако уверена, что они не являются главным секретом привлекательности. Лопырёва отметила, что сегодня женщины могут дольше сохранять молодость благодаря развитию косметологии и медицины.





«Если вы заметили, то раньше пик физической формы женщины приходился на 30 лет, сейчас — на 40. Для этого есть все вспомогательные средства, и грех ими не пользоваться», — сказала она.

«Натянуть можно всё что угодно, куда угодно. Но если тут (в душе) плохо, пусто, больно — это всегда будет отражаться на лице», — добавила Лопырёва.