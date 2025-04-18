Продажи джинсовых курток и подготовка к выходу нового альбома: Как сейчас живет участница группы Reflex Ирина Нельсон

Ирина Нельсон (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Ирина Нельсон, российская певица, известная как солистка группы «Рефлекс», родилась весной 1972 года в Барабинске, Новосибирская область. Ее девичья фамилия — Терешина.
Воспитывалась в обычной советской семье, где отец работал машинистом электровоза. Семья жила небогато, и все обновления в одежде часто доставались старшей сестре Иры, Вере.
С раннего возраста Ирина проявляла интерес к музыке. Уже в три года она развлекала свою бабушку песнями, сидя у нее на коленях.
В подростковом возрасте Ирина сталкивалась с трудностями: учительница заметила ее сутулость и неуклюжесть. Несмотря на это, мечта о сцене не оставляла ее. Подробнее о текущей жизни Ирины Нельсон читайте в материале «Радио 1».
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С раннего возраста Ирина проявляла интерес к музыке. Уже в три года она развлекала свою бабушку песнями, сидя у нее на коленях.
В подростковом возрасте Ирина сталкивалась с трудностями: учительница заметила ее сутулость и неуклюжесть. Несмотря на это, мечта о сцене не оставляла ее. Подробнее о текущей жизни Ирины Нельсон читайте в материале «Радио 1».
Переезд в большой городНесмотря на сопротивление матери, Ирина решилась на переезд в Москву для осуществления своей мечты. Поначалу ей было трудно найти жилье, но вскоре она нашла приют у доброй старушки. Это стало началом нового этапа ее жизни.
Музыкальная карьераВ училище Ирина открыла для себя джаз и стала солисткой джазового оркестра. Однако вскоре она решила создать собственную группу, в репертуар которой вошло множество ее песен. Чтобы раскрутить проект, Ирина и ее продюсер Вячеслав работали на износ, даже торгуя джинсовыми куртками.
Фото: iStock/Kseniia Kapris
Успех и проблемыСотрудничая со студией «Союз», Ирина приносила значительные доходы, но сама получала лишь мизерные гонорары. После осознания обмана они расторгли контракт и подписали новый с компанией «АРС». Однако проект «Диана» был заморожен, права на песни остались у студии.
Легенда о близняшкеНе сумев вернуть права, Ирина и ее продюсер придумали хитрую легенду, что у Дианы есть сестра-близняшка, которая забрала у нее продюсера. Для этого они создали коллаж с изображениями Ирины в разных образах. Поклонники поверили в эту историю, вскоре на музыкальной сцене появилась новая звезда — Ирина Нельсон, солистка группы Reflex. Этот проект был ориентирован не только на танцполы, но и на слушателей «с открытым сознанием».
Возвращение к музыкеВ 2007 году Нельсон объявила об уходе из группы «Рефлекс», после чего исчезла из публичного поля зрения. Заговорили даже о ее болезни. Желание начать сольную карьеру возникло у Ирины во время перерыва в группе. После восстановления она начала записывать новые песни, а после совмещала участие в «Рефлексе» с сольным творчеством.
Фото: iStock/freestylephoto
Легенда и путаница в биографииИз-за мифов, созданных певицей и продюсером, возникла путаница не только в биографии Ирины Нельсон, но и в ее личной жизни. Сообщалось, что, распрощавшись с образом Дианы, артистка уехала в Германию и вышла замуж за шведа Андреаса Нельсона. Говорили, что именно от него она получила звучную фамилию, ставшую ее творческим псевдонимом, выбранным по кельтской нумерологии для привлечения удачи.
Первый брак и семьяНа самом деле Ирина впервые вышла замуж еще в Новосибирске во время учебы на четвертом курсе. В этом браке у нее родился сын Антон, но союз не выдержал испытания и распался. Теперь Антон уже взрослый и стал отцом, подарив Ирине внука по имени Кристофер.
Новая любовь и гармонияЗнакомство с Вячеславом Тюриным стало поворотным моментом в жизни Ирины — он стал не только ее постоянным продюсером, но и надежным спутником. В начале 2000-х пара поженилась и с тех пор неразлучна. В их семье царит гармония, и в одном из интервью Ирина упомянула, что они с мужем воспитали не только Антона, но и других детей, которые получают их любовь и заботу.
Фото: iStock/Irina Gutyryak
Творческие достиженияИрина Нельсон не собирается останавливаться на достигнутом. Вместе с Вячеславом Тюриным они продолжают радовать поклонников новыми проектами. В конце января 2025 года планируется выход долгожданного альбома «Больше чем жизнь», который будет включать 14 композиций и понравится как поклонникам классического «Рефлекс», так и любителям экспериментов.
Грандиозные событияНа март у группы запланированы два значимых события: 16 числа они выступят на церемонии вручения «Золотых граммофонов» в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, а через неделю пригласят поклонников на концерт в зале «Москва», чтобы отметить 25 лет своей творческой карьеры.
Ток-шоу и личные откровенияВ преддверии этих событий Ирина Нельсон стала гостьей ток-шоу Татьяны Устиновой «Мой герой». Певица поделилась воспоминаниями о детстве, рассказала о своем увлечении джазом, работе над репертуаром и о том, как йога помогает ей сохранять творческую энергию на протяжении многих лет.
Странное поведениеИрина из группы REFLEX вызывает смешанные отзывы о своих выступлениях. На концерте с другой звездой она не оправдала ожиданий: зрители и организаторы были недовольны ее странным поведением и тем, что она почти не пела, а лишь слушала, как поет зал. В интернете также появились отзывы о ее концерте в Красноярске, подтверждающие эти замечания.
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Дарья Осипова