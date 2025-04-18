Роман с американским режиссером, задержание и скандал с Блиновской: как сейчас живет Аглая Тарасова

Аглая Тарасова (Фото: Instagram*/aglayatarasova)
Аглае Тарасовой сегодня 31 год. Молодая и талантливая актриса уже успела завоевать сердца зрителей благодаря ярким разноплановым ролям. На её счету работа в таких фильмах, как «Лёд», «Холоп 2», а также сериалах «Интерны» и «Гетеры майора Соколова». Как живет актриса и что известно о ее личногй жизни, расскажет «Радио 1».
Карьера в киноАглая Тарасова родилась 18 апреля 1994 года в Санкт-Петербурге в семье известной актрисы Ксении Раппопорт и предпринимателя Виктора Тарасова. При рождении она получила имя Дарья, однако позже решила взять псевдоним Аглая, с которым и начала актёрскую карьеру. Интересно, что изначально Тарасова вовсе не планировала становиться артисткой — после школы она поступила в Санкт-Петербургский государственный университет, где изучала политологию.
Первые шаги в кино Аглая сделала в 2010 году, сыграв небольшую роль в короткометражке «Конфетки». Спустя два года она появилась в сериале «После школы» в эпизодической роли, но привлекла внимание режиссёров Пресняковых, которые предложили ей сыграть главную героиню — Фриду.
Прорыв в её карьере случился в 2013 году, когда Тарасова попала в каст сериала «Интерны» и исполнила роль Софьи Калининой — племянницы одного из центральных персонажей. А широкую известность ей принесла главная роль в спортивной драме «Лёд», где она сыграла фигуристку Надю Лапшину. За эту работу Аглая была удостоена премии «Золотой орёл» в 2019 году.
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Многочисленные романыВ сентябре 2014 года пресса заговорила о романе Тарасовой с Ильёй Глинниковым — её партнёром по «Интернам». Спустя два года пара рассталась. Во время съёмок «Льда» Аглая познакомилась с Милошем Биковичем, и в 2018 году они впервые подтвердили отношения в эфире «Вечернего Урганта». Однако этот роман тоже продлился недолго — вскоре стало известно о расставании. Позже в СМИ появилась информация о её романе с американским режиссёром Дарреном Аронофски, который якобы длился с 2018 по 2022 год.
Аглая Тарасова (Фото: Instagram*/aglayatarasova)
Скандал с БлиновскойВ 2020 году на экраны вышел фильм «Марафон желаний», в котором Аглая исполнила главную роль. Однако позже в интервью Фёдору Бондарчуку актриса призналась, что жалеет об участии в проекте. Как оказалось, она не знала, что картина была частично вдохновлена личностью Елены Блиновской, которая также участвовала в производстве фильма и снялась в эпизоде.
«Я понятия не имела, кто такая Елена Блиновская. Меня просто пригласили на пробы, я их прошла, мы сняли картину. Только перед выходом фильма Елена Блиновская написала, что ее мечта сбылась и про нее сняли фильм. У меня началась истерика. Я стала звонить продюсерам, спрашивать, что происходит. Мне ответили, что она просто была в числе продюсеров, дала какое-то количество денег и снялась в маленьком эпизоде», — поделилась артистка.
Задержание3 февраля 2021 года стало известно, что Аглая Тарасова была задержана в Москве во время несанкционированной акции. По словам юриста Алексея Прянишникова, актрису доставили в отделение полиции, где у неё изъяли мобильный телефон. Позднее суд назначил ей штраф в размере 10 тысяч рублей.
Аглая Тарасова (Фото: Instagram*/aglayatarasova)
Как сейчас живет Аглая ТарасоваВ 2024 году Аглая вернулась на большие экраны с громкой премьерой — в комедии «Холоп-2» она сыграла главную женскую роль. Фильм стал одним из самых кассовых за новогодние праздники, собрав более миллиарда рублей всего за три дня. Общие сборы, включая предпродажу билетов, составили почти 1,2 миллиарда рублей при бюджете в 770 миллионов.
Кроме того, актриса задействована ещё в нескольких проектах, релиз которых запланирован на ближайшее время: фильм «Тополиный пух», сериалы «Вася-Праздник» и «Морозко», а также семейная комедия «Родаки».
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