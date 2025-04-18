«Продажный патриотизм»: Чичерина опровергла слухи о проплаченном концерте к 9 Мая

Юлия Чичерина (Фото: Телеграм, @julia_chicherina)
Певица Юлия Чичерина прокомментировала новость о том, что она якобы получит 6 млн рублей за концерт ко Дню Победы в Калуге. По словам артистки, эта информация является ложью.
Юлия считает, что вброс сделали СМИ, а депутаты его подхватили. Она уверена, что за подобное нужно лишать депутатского статуса.
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«Причём обвиняют меня в продажном патриотизме те, кто сам погряз во лжи и сыплет популистскими лозунгами. <…> водить за собой разъярённых горожан, выдумывая проблемы, преступно и дискредитирует власть», — заявила Kp.ru Чичерина.Также Юлия призналась, что на самом деле не считает себя патриотом. По её мнению, сейчас так себя называют те, кто делят гранты и эфиры.
«Я сражаюсь своими песнями за свою родину, другим оружием не владею», — отметила певица.Читайте также:
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Анастасия Чубина