«Поступки Сергея омерзительные»: Рудковская осудила обвиняемого в домогательствах экс-тренера своей академии

Яна Рудковская (фото: Telegram @doveoftheworld)
Фигуристка Вероника Жилина обвинила тренера Сергея Розанова в домогательствах. В конфликт вмешалась Яна Рудковская.
Со словам Жилиной, Розанов пришёл к ней в гостиничный номер и уговаривал сделать ей массаж. На тот момент спортсменке было 11 лет, а тренеру – 30. Ранее хореограф работал в академии «Ангелы Плющенко», которой также руководит Рудковская.
Супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко отметила, что Сергей уже четыре года не работает в академии, и всё это время о нём ничего не было известно. Продюсер подчеркнула, что Вероника решилась на откровенное заявление лишь спустя пять лет, поскольку не хотела афишировать произошедшее, пока была маленькая.
Рудковская также отметила, что в их академии категорически запрещено плохо относиться к детям: бить их и оскорблять. Сергей же не выполнял этих условий, поэтому многие дети уходили от него в другие группы. В том числе и сын продюсера, Александр Плющенко.
Тренера академии Плющенко обвиняют в домогательствах к 11-летней спортсменке
«Ему сулили большую голливудскую славу»: Рудковская рассказала о звезде «Обитаемого острова», который мог получить «Оскар»
Четырёхлетний сын Плющенко и Рудковской нашёл себе «невесту» на Мальдивах
Супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко отметила, что Сергей уже четыре года не работает в академии, и всё это время о нём ничего не было известно. Продюсер подчеркнула, что Вероника решилась на откровенное заявление лишь спустя пять лет, поскольку не хотела афишировать произошедшее, пока была маленькая.
«Я пишу не только как официальное лицо академии, но прежде всего как мама! Поступки Сергея омерзительные. Он мне звонил и клялся, что этого не делал, но так как он один раз уже нам с Евгением солгал в очень важном для нас вопросе, и спустя время мы узнали про эту ложь из достоверных источников. Я могу сказать, что я Сергею не верю», – написала Рудковская в своём Telegram-канале.Продюсер встала на сторону Жилиной и поддерживает девушку. Она также отметила, что готова предоставить ей и её маме Людмиле Алферовой своих адвокатов, если они захотят довести эту ситуацию до конца.
Рудковская также отметила, что в их академии категорически запрещено плохо относиться к детям: бить их и оскорблять. Сергей же не выполнял этих условий, поэтому многие дети уходили от него в другие группы. В том числе и сын продюсера, Александр Плющенко.
«Мы узнали историю про Нику. На момент ухода Сергей нам поклялся, что он ничего не делал, что Ника его неправильно поняла и так далее. Взрослый человек клянется. Тренер. Говорит, что он готов хоть на детектор лжи сесть. Подарил мне цветы, и мы более-менее нормально расстались. И больше мы его ни разу не видели и ни разу не слышали», – добавила Рудковская.Читайте также:
Тренера академии Плющенко обвиняют в домогательствах к 11-летней спортсменке
«Ему сулили большую голливудскую славу»: Рудковская рассказала о звезде «Обитаемого острова», который мог получить «Оскар»
Четырёхлетний сын Плющенко и Рудковской нашёл себе «невесту» на Мальдивах
Анастасия Чинкова