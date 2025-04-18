«Трогал за грудь ради возбуждённых сосков в кадре»: Наталья Андрейченко вспомнила о работе с Кончаловским

Телеведущая Елена Николаева прокомментировала последнее заявление балерины Анастасии Волочковой о победе своей дочери Ариадны над мачехой. Жена бизнесмена Игоря Вдовина сообщила, что не следила за высказываниями артистки, но упрекнула её в том, что много лет она не интересовалась жизнью Ариадны и не пыталась наладить отношения с новой семьёй девушки.