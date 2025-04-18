«Трогал за грудь ради возбуждённых сосков в кадре»: Наталья Андрейченко вспомнила о работе с Кончаловским

Наталья Андрейченко (Фото: Телеграм @natalya_andreychenko)
Актриса Наталья Андрейченко рассказала, что знаменитый режиссёр Андрон Михалков-Кончаловский на съёмочной площадке мог позволить себе некоторые вольности в отношении молодых актрис. Но это делалось исключительно в рамках творческого процесса, ради выгодного ракурса и запоминающихся кадров.
Артистка, запомнившаяся зрителям, в том числе, по роли строгой и справедливой няни-волшебницы в музыкальном фильме «Мэри Поппинс, до свидания!», написала книгу «Откровение», в которой вспоминает о своей актёрской деятельности во времена СССР. В частности, 68-летняя Андрейченко рассказала о своей работе с тогда уже известным Андроном Кончаловским.
Например, она припомнила, как во время съёмок одного из эпизодов режиссёр трогал её за грудь. Тогда нынешней звезде экрана было всего 18 лет, но она не считает такую манеру поведения постановщика абьюзом.
Андрейченко рассказала, что по сюжету картины, над которой тогда работал Кончаловский, её героиню должен был изнасиловать мужчина, чтобы отомстить за предательство.
Она описала этот эпизод до конца, в том числе и то, что в итоге увидел зритель. Мужчина стоит с глазами, полными слёз, он любит героиню и не может перейти черту и её изнасиловать. А она лежит вся возбуждённая и готовая.
По мнению Андрейченко, современное поколение попало в «программу перевёрнутых ценностей», под действие которой подпали даже умнейшие и образованные люди. В заключение актриса выразила надежду, что будет услышана и понята, и это поможет читателям избежать воздействия этой программы.
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Например, она припомнила, как во время съёмок одного из эпизодов режиссёр трогал её за грудь. Тогда нынешней звезде экрана было всего 18 лет, но она не считает такую манеру поведения постановщика абьюзом.
«Если Андрей Кончаловский просто пальцем к себе позовет, ползти к нему будут все! Это человек огромного шарма, и вот уж с чем у него не было проблем — так это с женщинами! У него были самые красивые и самые роскошные женщины. Этот человек выходит на съемочную площадку не абьюзом заниматься, а работать», — считает актриса.По её мнению, такие экстравагантные поступки Кончаловского были подчинены лишь одному желанию — добиться выгодного ракурса в кадре.
«Это все знают: когда в кадре женщина с возбужденными сосками, это возбуждает всех вокруг. Просто надо не быть идиотом — и смотреть неплоско на эту картину. А что было за этим?» — задается риторическим вопросом актриса.
Андрейченко рассказала, что по сюжету картины, над которой тогда работал Кончаловский, её героиню должен был изнасиловать мужчина, чтобы отомстить за предательство.
«Он рвет на ней рубашку, он бросает ее! Естественно, я стесняюсь… Я молодая, мне страшно, я спряталась, как маленький утенок… Андрей подходит и помогает мне, актрисе, которая играет определенную роль! Он в этот момент не видит меня как женщину!» — объясняет артистка.
Она описала этот эпизод до конца, в том числе и то, что в итоге увидел зритель. Мужчина стоит с глазами, полными слёз, он любит героиню и не может перейти черту и её изнасиловать. А она лежит вся возбуждённая и готовая.
По мнению Андрейченко, современное поколение попало в «программу перевёрнутых ценностей», под действие которой подпали даже умнейшие и образованные люди. В заключение актриса выразила надежду, что будет услышана и понята, и это поможет читателям избежать воздействия этой программы.
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Александр Бойцов