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В Жуковском решили временно отменить акцию «Бессмертный полк» в очном формате

Фото: iStock / DimaBerkut

Фото: iStock / DimaBerkut

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Власти Жуковского не станут в этом году проводить на 9 Мая акцию «Бессмертный полк» в очном формате. Об этом сообщил глава города Борис Аубакиров.
«Мы не будем в 2025 году проводить «Бессмертный полк» в очном формате по соображениям безопасности. Однако мы организуем акцию в онлайн-формате. Тем не менее программа празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Жуковском будет насыщенной. Жуковчан и гостей города ждут памятные и торжественные мероприятия, патриотические акции и встречи с ветеранами», – сказал Аубакиров ТАСС.
Ранее об отмене акции в очном формате объявил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов. В своём ТГ-канале он написал, что такое решение было принято в целях общественной безопасности.

По словам Иванова, само празднование 80-летнего юбилея Великой Победы будет масштабным, готовится насыщенная программа.

Ранее сопредседатель центрального штаба Бессмертного полка России, депутат Госдумы Елена Цунаева сообщила, что в этом году акция пройдёт в стране в смешанном формате. Решение о форме её проведения в регионах будут принимать местные власти.

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«Метеозависимый»: Захарова обяснила противоречивые заявления Макрона перепадами давления
Захарова обяснила противоречивые заявления Макрона перепадами давления
11 апреля 2025, 15:36

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Странные, иногда противоречащие друг другу высказывания французского президента Эммануэля Макрона могут быть связаны с перепадами атмосферного давления. Такое предположение высказала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Об этом она сказала в программе «Интервью» на телеканале «Москва 24». По мнению спикера российского МИД, если других разумных объяснений противоречивым заявлениям французского лидера нет, то подойдёт и версия о его метеозависимосимости.

«Заявления Макрона зависят либо от атмосферного давления, может быть, от явлений природы — не знаю. Может быть, ему что-то портит настроение, что-то поднимает. Мне кажется, есть какая-то взаимосвязь с чем-то, она просто еще не выявлена», — сказала Захарова.

В качестве примера она напомнила, как отчаянно французский президент требовал себе место за столом переговоров относительно мирного урегулирования украинского конфликта. А затем вдруг резко сменил риторику, заговорил о ядерном оружии, стал угрожать отправкой на Украину воинского контингента.

«У меня вопрос: надо же как-то определиться? Место за столом переговоров означает нормальность в традиционном понимании этого слова, когда участники переговоров умеют себя вести, умеют слушать, умеют говоритьи обмениваться мнениями а не только кричать или диктовать», — подчеркнула российский дипломат.

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Военный эксперт Матвийчук объяснил неприменение Россией «Орешника» на Украине
Военный эксперт Матвийчук: Россия не применяет «Орешник» в ожидании переговоров
11 апреля 2025, 14:36

Фото: istockphoto/vladj55

Москва избегает сейчас применения баллистической ракеты средней дальности «Орешник» для ударов по объектам военной инфраструктуры Украины. Этим Кремль демонстрирует своё стремление к мирным переговорам.
Об этом в разговоре с изданием NEWS.ru заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он также отметил, что, несмотря на постоянное игнорирование Киевом моратория на удары по объектам энергетики, Россия продолжает фактически в одностороннем порядке соблюдать его. Тем самым также демонстрируется готовность к диалогу.

«Думаю, сейчас «Орешник» Россия пока применять не будет. Идут переговоры. Украина не соблюдает мораторий на удары по энергетической инфраструктуре России. Тем не менее военно-политическое руководство РФ хочет заключить мир, боевые действия всем надоели», — сказал эксперт.

Он также добавил, что в зоне проведения специальной военной операции продолжаются тяжёлые бои. Российская сторона стремиться показать свою договороспособность, что Москва может что-то решать дипломатическим путём на мировой арене, в отличие от Киева, заключил Матвийчук.

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Переговоры с Путиным в Петербурге: зачем на самом деле Стив Уиткофф прилетел в РФ 11 апреля
11 апреля 2025, 12:50

Стив Уиткофф (Фото: NWCupiphotosthree060378/ legion-media.ru)

11 апреля спецпосланник президента США Стив Уиткофф прибыл в Санкт-Петербург, там же сейчас находится и российский лидер Владимир Путин. Предполагается, что сегодня между ними состоится уже третья встреча.
Что известно о спецпосланнике Трампа, его мнении о России и Владимире Путине, читайте в материале «Радио 1».


Русские корни Стива Уиткоффа

Стив Уиткофф родился 15 марта 1957 года в Нью-Йорке в еврейской семье. Русских корней у него нет. Отец Стива, Мартин Уиткофф, был главой фирмы по производству женской одежды. Мать Лоис Уиткофф занималась дизайном интерьеров и была партнером в компании Unique Hands. У Уиткоффа также есть брат Роберт и сестры Эми и Сьюзан.


Интервью Уиткоффа с Карлсоном

22 марта Уикофф дал большое интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. В основном там шла речь о ситуации в секторе Газа и обсуждался Ближний Восток в целом, что неудивительно, ведь он является спецпредставителем Трампа именно по Ближнему Востоку. Однако эта должность не помешала ему приехать в Москву на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Самая большая проблема в этом конфликте — это регионы Донбасс, Крым, Луганск и прочие. Они русскоговорящие, там проводились референдумы, где подавляющее большинство населения выразило желание присоединиться к России, это всегда было проблемным вопросом, и никто не хочет об этом говорить, никто не хочет замечать эту проблему. На Украине есть проблемы, могут ли они по конституции признать сдачу этих территорий? Россия де-факто их контролирует», — рассказал спецпредставитель Трампа в интервью Карлсону.

Он также обозначил основные вопросы, которые пока остаются нерешаемыми: может ли остальной мир признать, что эти территории российские, и может ли Зеленский выжить политически, если он это признает.

Тем временем Россия не признает легитимность Владимира Зеленского и не желает подписывать с ним какие-либо договоренности, требуя проведения выборов на Украине. Украинские власти согласны на это, однако регулярно заявляют, что это невозможно сделать в условиях военного положения в стране. Также в этом интервью Уиткофф заявил, что Украине не станет членом НАТО.

Фото: iStock/vchal

Переговоры Путина и Уиткоффа

11 апреля спецпосланник Трампа прибыл в Россию. В Кремле эту информацию подтвердили, однако официальных заявлений об их встрече не было. По данным источников портала Axios, у Уиткоффа все же запланирована уже третья встреча с президентом России Владимиром Путиным.
Песков подтвердил прилёт Уиткоффа в Россию
Песков подтвердил прилёт Уиткоффа в Россию
По данным некоторых СМИ, Путин в срочном порядке ночью отправился в Петербург, куда утром 11 апреля прибыл и Уиткофф. По словам политолога Сергея Маркова, речь между ними пойдёт об Иране и Украине.

«Уиткофф, спецпосланник Трампа, прибыл в Россию. Его самолёт вылетел из Майами и прилетел в Санкт-Петербург. Сегодня будет его встреча с Путиным. А завтра Уиткофф встречается в Омане с главой МИД Ирана. Поэтому у Уиткоффа и Путина будут два вопроса: Иран и Украина, конечно», - написал Марков в своем Telegram-канале.

Предыдущая встреча Уиткоффа и Путина состоялась в Москве 13 марта. Позднее в Кремле уточнили, что глава РФ передал американскому коллеге дополнительные сигналы.

Месяцем ранее спецпосланник Трампа также прилетал в Москву, чтобы вернуть домой освобождённого гражданина США Марка Фогеля, отбывавшего в России наказание по делу о контрабанде наркотических веществ.

Зачем Уиткофф прилетел в Россию

Основной целью визита спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Россию, вероятно, стало решение проблем вокруг Ирана и заложников радикальной группировки ХАМАС. Такое мнение высказал политолог Константин Калачев в беседе с «Лентой.ру».

«Тот факт, что Уиткофф сделал остановку в России, связан с иранской проблемой. Возможно, будет обсуждаться и Украина, но в центре внимания она вряд ли окажется. Вашингтон сейчас заинтересован, прежде всего, в освобождении заложников ХАМАС, в решении проблемы ядерной программы Ирана. А у России есть отношения и с ХАМАС, и с Ираном, есть сильные позиции на Ближнем Востоке», — объяснил Калачев.
Так, вопрос об Украине, вероятнее всего, тоже будет подниматься, но не станет ключевым.

Что Уиткофф думает о России и Путине

Уиткоффа считают самым благожелательным переговорщиком с американской стороны по отношению к России и Путину. Спецпосланник Трампа не скрывает, что ему симпатичен российский лидер, с которым ему удалось наладить позитивный диалог. Иногда даже складывается впечатление, что он занимает российскую позицию, транслируя промежуточные итоги переговоров с РФ.

Получается, что Уиткофф готовит следующие шаги в отношениях между Россией и США. В Москве его готовы принимать, слушать и говорить с ним. Именно через Уиткоффа Путин посылает Вашингтону весьма позитивные сигналы, которые позволяют налаживать дипломатические отношения между странами.

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#переговоры
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Песков подтвердил прилёт Уиткоффа в Россию
Песков: спецпосланник Трампа Уиткофф прибыл в Россию
11 апреля 2025, 11:37

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф действительно прибыл в РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Да, я подтверждаю, он действительно прилетел в Россию», — сказал Песков.

Он также отметил, что, если в графике российского лидера Владимира Путина появится встреча с Уиткоффом, об этом сообщат журналистам.

По словам Пескова, переговоры между США и Украиной развиваются стремительно и необходимо отслеживать те вопросы, которые касаются России.

Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что Уиткофф вылетел в Россию, а на 11 апреля у него запланирована встреча с Путиным.

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Спецпосланник Трампа может встретиться с Путиным уже 11 апреля
Axios: Уиткофф направляется в РФ на встречу с Путиным
11 апреля 2025, 10:54

Фото: iStock/vchal

Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф вылетел в Россию, где на 11 апреля запланирована его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.
Издание утверждает, что это будет уже третья встреча Путина и Уиткоффа. Также в сообщении говорится, что президент США Дональд Трамп готов ужесточить санкции против Москвы, если в вопросе урегулирования конфликта на Украине не будет достигнут значительный прогресс.

Данные сервиса Flightradar24 указывают на то, что самолёт со спецпосланником Трампа вылетел из города Форт-Лодердейл и уже приземлился в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге.

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