В Жуковском решили временно отменить акцию «Бессмертный полк» в очном формате

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Власти Жуковского не станут в этом году проводить на 9 Мая акцию «Бессмертный полк» в очном формате. Об этом сообщил глава города Борис Аубакиров.
«Мы не будем в 2025 году проводить «Бессмертный полк» в очном формате по соображениям безопасности. Однако мы организуем акцию в онлайн-формате. Тем не менее программа празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Жуковском будет насыщенной. Жуковчан и гостей города ждут памятные и торжественные мероприятия, патриотические акции и встречи с ветеранами», – сказал Аубакиров ТАСС.Ранее об отмене акции в очном формате объявил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов. В своём ТГ-канале он написал, что такое решение было принято в целях общественной безопасности.
По словам Иванова, само празднование 80-летнего юбилея Великой Победы будет масштабным, готовится насыщенная программа.
Ранее сопредседатель центрального штаба Бессмертного полка России, депутат Госдумы Елена Цунаева сообщила, что в этом году акция пройдёт в стране в смешанном формате. Решение о форме её проведения в регионах будут принимать местные власти.
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