«Продолжает развивать свое наследие»: Эмма Хеминг опубликовала фото больного деменцией Брюса Уиллиса в футболке с детскими рисунками
Эмма Хеминг показала редкий снимок больного деменцией Брюса Уиллиса
Эмма Хеминг опубликовала редкую фотографию своего супруга, актера Брюса Уиллиса, на фоне Всемирной недели осведомленности о лобно-височной деменции. Снимок модель разместила в социальных сетях.
На фотографии Уиллис позирует в саду в темно-серой панаме и солнцезащитных очках. Актер одет в белую футболку с детскими рисунками. Хеминг сопроводила публикацию эмоциональным обращением к мужу.
Она рассказала, что именно Уиллис стал для нее главным источником мотивации в работе, связанной с поддержкой людей с деменцией и их семей. По словам Хеминг, она намерена продолжать эту деятельность и надеется, что исследования позволят найти эффективные способы борьбы с заболеванием.
«Я не позволю, чтобы его диагноз был напрасным. Я знаю, как он был бы горд узнать, что помогает людям с деменцией и их семьям быть увиденными и услышанными. В этой следующей главе своей жизни Брюс продолжает развивать свое наследие. Он был и всегда будет легендой. И я так горжусь тем, что я его жена», — поделилась Эмма.Публикацию Хеминг также прокомментировала дочь Уиллиса от первого брака со звездой Голливуда Деми Мур — Скаут. Она выразила любовь и поддержку мачехе, на что Хеминг ответила взаимностью.
У Брюса Уиллиса пять дочерей. Трое — Румер, Скаут и Таллула — родились в браке с Деми Мур. Еще две дочери, Мейбл и Эвелин, появились в браке с Эммой Хеминг. После постановки диагноза обе семьи актера поддерживают тесные отношения и объединяют усилия для заботы о нем.
В 2022 году Уиллис завершил актерскую карьеру после того, как стало известно о его афазии. В 2023-ем семья сообщила о диагностировании у него лобно-височной деменции. В настоящее время Хеминг является одним из основных людей, занимающихся уходом за актером. По данным Daily Mail, Уиллис живет в отдельном доме, где за ним круглосуточно наблюдают специалисты.