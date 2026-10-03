«Продолжает развивать свое наследие»: Эмма Хеминг опубликовала фото больного деменцией Брюса Уиллиса в футболке с детскими рисунками

03 октября 2026, 21:12

Эмма Хеминг показала редкий снимок больного деменцией Брюса Уиллиса

Брюс Уиллис (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Эмма Хеминг опубликовала редкую фотографию своего супруга, актера Брюса Уиллиса, на фоне Всемирной недели осведомленности о лобно-височной деменции. Снимок модель разместила в социальных сетях.





На фотографии Уиллис позирует в саду в темно-серой панаме и солнцезащитных очках. Актер одет в белую футболку с детскими рисунками. Хеминг сопроводила публикацию эмоциональным обращением к мужу.



Брюс Уиллис (Фото: Instagram*/emmahemingwillis)

Она рассказала, что именно Уиллис стал для нее главным источником мотивации в работе, связанной с поддержкой людей с деменцией и их семей. По словам Хеминг, она намерена продолжать эту деятельность и надеется, что исследования позволят найти эффективные способы борьбы с заболеванием.



