Жена страдающего деменцией Брюса Уиллиса находится в постоянном трауре: «Да, помнит»

20 июня 2026, 20:34

Супруга больного Брюса Уиллиса Эмма Хеминг призналась, что уже оплакивает его

Брюс Уиллис (Фото: кадр из фильма «Опасный свидетель» (2022)

Супруга Брюса Уиллиса, Эмма Хеминг-Уиллис, рассказала, что переживает утрату мужа, несмотря на то, что он еще жив. Актер страдает афазией и лобно-височной деменцией, и его состояние в первую очередь сказывается на коммуникативных способностях, сообщает Entertainment Weekly.





Собеседница призналась, что живет в состоянии постоянного траура, наблюдая за тем, как прогрессирует недуг. Эмма пояснила, что болезнь Брюса не связана с провалами в памяти.



