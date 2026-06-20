Жена страдающего деменцией Брюса Уиллиса находится в постоянном трауре: «Да, помнит»
Супруга больного Брюса Уиллиса Эмма Хеминг призналась, что уже оплакивает его
Супруга Брюса Уиллиса, Эмма Хеминг-Уиллис, рассказала, что переживает утрату мужа, несмотря на то, что он еще жив. Актер страдает афазией и лобно-височной деменцией, и его состояние в первую очередь сказывается на коммуникативных способностях, сообщает Entertainment Weekly.
Собеседница призналась, что живет в состоянии постоянного траура, наблюдая за тем, как прогрессирует недуг. Эмма пояснила, что болезнь Брюса не связана с провалами в памяти.
«Люди спрашивают: «Он помнит, кто вы?» Да, помнит. Потому что у него не болезнь Альцгеймера», — добавила она.Ранее Брюс Уиллис появился в новом видео, опубликованном Эммой Хеминг. Подробности в нашем материале.