Продюсер Андрей Разин хочет воссоздать группу «Ласковый май» с финалистом шоу «Голос»

Продюсер Андрей Разин (справа) (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)
Продюсер Андрей Разин хочет воссоздать музыкальный коллектив «Ласковый май» с финалистом шоу «Голос» Сергеем Арутюновым. Как сообщила газета «Жизнь», первым треком обновленной группы стала композиция «Как тогда на выпускном».
«Песню написал Сергей Арутюнов, который и предложил группе «Ласковый май» записать её вместе», — прокомментировала PR-директор вокалиста Ольга Бубненкова.Она добавила, что артист уже подписал с продюсером все нужные для сотрудничества бумаги.
Юрий Шатунов скончался 23 июня 2022 года на 49-м году жизни. Исполнитель песни «Детство» долго судился с Андреем Разиным за хиты «Ласкового мая». Музыкант выиграл последний суд, а после его смерти права перешли вдове Юрия.
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