Продюсер Андрей Разин намерен подать в суд Турции на Игоря Крутого и Андрея Малахова

Андрей Разин (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)
Продюсер Андрей Разин заявил, что собирается подать в суд Турции на артистов, принимавших участие в трибьют-концерте в честь Юрия Шатунова, сообщила «Московский комсомолец».
Андрей Разин обратил внимание, что в настоящий момент композитору Игорю Крутому, телеведущему Андрею Малахову и иным артистам направили досудебные письма из Турции. В них продюсер требует возместить материальный ущерб в размере 85 тысяч долларов от каждого из исполнителей за нарушение авторских прав.
Продюсер подчеркнул, что посланные им в октябре 2023 года проклятия со временем сбываются: концерты Лолиты Милявской отменяют, Лариса Долина пострадала от действий злоумышленников, а Татьяна Буланова «еле выжила» из-за падения со сцены.
Трибьют-концерт «Здесь был Юра!!!», который был посвящен Юре Шатунову, проводился 17 октября 2023 года в Москве. Ведущим мероприятия был Андрей Малахов, отказавшийся упоминать имя Разина.
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Продюсер подчеркнул, что посланные им в октябре 2023 года проклятия со временем сбываются: концерты Лолиты Милявской отменяют, Лариса Долина пострадала от действий злоумышленников, а Татьяна Буланова «еле выжила» из-за падения со сцены.
«Год только начинается, всех ждут очень большие последствия, потому что я просто так словами не раскидываюсь. И проклятие коснется каждого, кто залез своими грязными чужими руками в наше творчество и ворует мою интеллектуальную собственность», — поделился Андрей Разин.
Трибьют-концерт «Здесь был Юра!!!», который был посвящен Юре Шатунову, проводился 17 октября 2023 года в Москве. Ведущим мероприятия был Андрей Малахов, отказавшийся упоминать имя Разина.
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Ольга Енгалычева