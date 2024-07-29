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«Все хорошо»: Григорий Лепс показал, как отдыхает с 18-летней невестой

Григорий Лепс опубликовал фото с 18-летней невестой Кибой на отдыхе в Турции
29 июля 2024, 17:42
Фото: istock / Freeartist

Фото: istock / Freeartist

Певец Григорий Лепс в социальных сетях опубликовал снимок с 18-летней возлюбленной Авророй Кибой на отдыхе в Турции.
Пара сфотографировалась за столом. На фото 62-летний артист в голубой рубашке с короткими рукавами и очках обнимает свою возлюбленную и улыбается. Аврора одета в простое черное платье.
Фото: соцсети Григория Лепса



«Все хорошо! Отдыхаем! Чего и вам желаем!» — подписал снимок Лепс.
Сведения о романе Лепса и Кибы стали появиться в июне, после того как они вместе появились на красной дорожке. Известно, что певец уже сделал предложение девушке, но окончательного ответа она пока не дала.

Кто такая Аврора Киба и что говорит об их с Лепсом отношениях мать девушки — читайте в материале «Радио 1».

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