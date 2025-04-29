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Продюсер был женат и старше ее на 21 год: как Елена Север нашла свое счастье с создателем группы «Земляне»

Елена Север (Фото: Телеграм@sever_elena7

Елена Север (Фото: Телеграм@sever_elena7

Елена Север празднует 29 апреля свой день рождения. Про ее личную жизнь расскажет подробнее «Радио 1».

Знакомство с будущим супругом

Владимир и Елена познакомились на лестнице концертного зала «Октябрьский». 19-летняя Елена бежала вниз, а 40-летний мужчина, в будущем владелец холдинга «Русская медиагруппа» и создатель группы «Земляне», поднимался наверх. Она покорила его с первого взгляда и молодые люди обменялись контактами. Елена звонить первой новому знакомому не хотела, но тогда возникла ситуация, что ее не пустили на финал конкурса «Белые ночи Санкт-Петербурга». Молодой певице пришлось сделать тот самый судьбоносный звонок. Вскоре между ними завязались романтические отношения.

Елена Север (Фото: Инстаграм*@sever_elena)

Развод супруга и счастливый брак

Пару не смущала ни разница в возрасте, ни брак мужчины. Елена и Владимир то хотели расстаться, то снова сойтись. В итоге Владимир развелся и женился на Елене. После свадьбы в 1997 году у пары родился сыр Юрий. Сейчас он известен под псевдонимом ЮрКисса. В 2000 на свет появился второй сын Владимир, его псевдоним ВладиМир.

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Елена тоже поет, хорошо известна в узких кругах, владеет благотворительным фондом. В 2018 году основала кинокомпанию «Русский Север». С мужем они уже 30 лет в браке. В 2024 году у младшего сына Владимира родилась дочка.

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Ларисе Удовиченко — 70 лет: Фиктивный брак, муж-игроман и сбежавшая в Европу дочь. Как сейчас живет актриса?
29 апреля 2025, 15:26

Лариса Удовиченко (Фото: скриншот т/э «Доброе утро», Первый канал)

Сегодня, 29 апреля, свой день рождения отмечает выдающаяся актриса театра Лариса Ивановна Удовиченко. Ей исполнилось 70 лет. На счету этой артистки более 160 ролей в кино, и она по сей день продолжает радовать публику новыми работами. Подробнее о творческой и личной жизни актрисы читайте в материале «Радио 1».

Биография


Лариса Удовиченко (Фото: скриншот т/э «Доброе утро», Первый канал)

Лариса Удовиченко появилась на свет 29 апреля 1955 года в Вене, Австрия. Её отец, Иван Никонович, был военным врачом, а мать, Муза Алексеевна, — актрисой. После того как отец завершил службу, семья переехала из Вены в Одессу, где прошло детство и юность Ларисы.

С ранних лет Лариса проявляла интерес к литературе, посещала театральную студию и посвящала много времени занятиям художественной гимнастикой.

Ещё будучи ученицей девятого класса, Удовиченко начала свою актёрскую карьеру. Она снималась в короткометражном фильме «Счастливый Кукушкин» режиссёра Александра Павловского, параллельно занимаясь в актёрской студии при Одесской киностудии. В 1974 году она впервые предстала перед зрителями в образе главной героини, исполнив роль в фильме «Дочки-матери» режиссёра С. Герасимова.

Лариса Удовиченко (Фото: скриншот т/э «Доброе утро», Первый канал)

В 1976 году актриса окончила ВГИК, успев за время учебы снятся в лентах «Горожане», «Всегда со мною...», «Красное и чёрное» и «Трын-трава». Большую популярность актрисе принесла роль Маньки-Облигации в картине «Место встречи изменить нельзя».

С тех пор Лариса Удовиченко сыграла еще во множестве фильмов и сериалов. Сейчас ее фильмография насчитывает более 160 работ, среди которых «Вальс золотых тельцов», «Тартюф», «Любить по-русски», «Даша Васильева. Любительница частного сыска», «Мир! Дружба! Жвачка!-2».

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Личная жизнь


Лариса Удовиченко (Фото: скриншот т/э «Доброе утро», Первый канал)

В первый раз Лариса Удовиченко стала женой актёра Александра Панкратова. Предложение о замужестве исходило от самой Ларисы, так как ей была необходима прописка в столице. Александр же отнёсся к браку серьёзно, надеясь, что после свадьбы Лариса проникнется к нему чувствами. Однако этого не произошло, и после получения от «Мосфильма» собственного жилья Лариса подала на развод.

Вторым мужем актрисы стал режиссёр Андрей Эшпай. Но и эти отношения не принесли ей радости. Муж сильно ревновал Ларису к коллегам и поклонникам. Из этого брака Удовиченко ушла сама.

В третий раз актриса вышла замуж за Геннадия Болгарина (Фридмана), который был и пианистом, и предпринимателем. В этом браке Удовиченко впервые стала матерью — у неё родилась дочь Мария. Однако семейная идиллия была разрушена из-за пагубного пристрастия мужа к азартным играм. Он задолжал кредиторам, и ему пришлось уехать, оставив жену с долгами. Муж не явился даже на развод.

Дочь актрисы ищет себя на просторах Европы


Лариса Удовиченко с дочерью Марией (Фото: скриншот т/э «Доброе утро», Первый канал)

После того как родители Маши развелись, её воспитанием занималась только мама. Лариса была занята работой и, чтобы компенсировать своё отсутствие, баловала дочь дорогими подарками. В результате Маша стала капризной и избалованной.

После окончания школы Мария пробовала себя в различных сферах деятельности. Она с лёгкостью поступила в ГИТИС, но вскоре поняла, что актёрское мастерство не вызывает у неё энтузиазма. Девушка обучалась в экономическом университете, но так и не завершила своё образование. Затем были курсы дизайна и режиссуры в Европе, но и они не принесли ей удовлетворения.

Лариса Удовиченко всегда оказывала ей финансовую поддержку, оплачивая обучение и проживание за границей. Мария, оказавшись вдали от родного дома, решила отказаться от фамилии своей матери и взяла себе необычный псевдоним — Милуша. Уже на протяжении длительного времени она живет в Италии и не имеет намерения возвращаться.

Удовиченко сейчас


В начале 2023 года Лариса Удовиченко получила травму позвоночника, поклонники тогда сильно переживали за актрису, но всё обошлось. К началу осени того же года Лариса оправилась от болезни и вновь приступила к работе. В настоящее время она активно участвует в театральных постановках и кинопроектах.

В 2024 году с участием артистки вышло два фильма: «Дождь на исходе лета» и «Кукольный дом», а в 2025-м в производстве находятся ленты «Монохром» и «Спасская».

В апреле 2025 года президент Российской Федерации Владимир Путин удостоил народную артистку России Ларису Удовиченко высокой награды — ордена «За заслуги в культуре и искусстве».

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#статьи
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Лера Кудрявцева поделилась впечатлениями от отдыха в российском санатории
Телеведущая Лера Кудрявцева назвала прекрасным санаторный отдых в Сочи
29 апреля 2025, 15:26

Лера Кудрявцева (Фото: Telegram-канал @lerakudryavtseva)

Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева вместе с дочерью решила отправиться в санаторий в Сочи. Об этом сообщает KP.RU.
Ведущая рассказала, что ранее уже отдыхала здесь, будучи ребенком. По словам Кудрявцевой, за годы здесь все изменилось в лучшую сторону.

«Мало того, сделали реконструкцию, невероятно крутые номера, классная санаторная база», — добавила Кудрявцева.

Здесь царит все та же атмосфера, отметила знаменитость.

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#база
#отдых
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«Какой красавчик!»: Джиган удивил Самойлову на ее 37-летие
Джиган подарил Самойловой квадроцикл на день рождения
29 апреля 2025, 15:10

Денис Устименко и Оксана Самойлова (Фото: Telegram/@sammyfam)

Джиган (Денис Устименко) удивил свою супругу Оксану Самойлову на ее 37-летие, которое она встретила пару дней назад. Видно, исполнитель смог заинтриговать свою возлюбленную.
«Это твой подарочек. Посмотришь его?» — спросил музыкант, протягивая ключи.
Самойлова тут же отозвалась и пошла одеваться. Выйдя на улицу, виновница торжества восхитилась увиденным.

«Какой красавчик! Он размером как машина!» — сказала блогер-модель.

Сетевая знаменитость немедленно села за руль новенького квадроцикла, чтобы прокатить супруга «с ветерком». Самойлова подчеркнула, что Устименко угодил ей. По ее словам, «это то, что нужно».

«Никто в этом мире не знает меня лучше, чем Джиган!» — заключила именинница.
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Страдавшая алкоголизмом Татьяна Догилева не смогла разорвать связь с бывшим мужем
Страдавшая алкоголизмом Татьяна Догилева сохранила теплые отношения с экс-мужем
29 апреля 2025, 15:01

Татьяна Догилева (Фото: кадр из передачи «Темная сторона»)

Татьяна Догилева не раз была на грани развода со втором супругом из-за пристрастия к спиртному. Когда же супруги разошлись, они не смогли разорвать свою связь, передает Экспресс газета.
Михаил Мишин и Татьяна Догилева узаконили свой союз в 1986 году, а через восемь лет у них родилась дочь Екатерина. Пара не раз находилась на грани разрыва из-за пристрастия актрисы к спиртному. Спустя время знаменитость прошла лечение и смогла побороть зависимость.

После развода в 2008 году экс-супруги так и не смогли устроить личную жизнь. Однажды Догилева призналась, что была никудышной женой, однако Мишин так не считает.

«Если бы Татьяна была никудышной, мы бы не прожили с ней почти 20 лет. Да, она не любит заниматься хозяйством, домом, но это ничего не значит. Она — прекрасный человек, хороший друг, замечательная мать и красивая женщина. Она — один из самых близких моих друзей», — отметил сценарист.

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Вдова Джигарханяна родила от неизвестного, а муж Легкоступовой нашел новую любовь: как сегодня живут известные вдовцы и вдовы
29 апреля 2025, 14:37

Жека (фото: Instagram* / egrigoriev)

Звёзды, пережившие громкие личные трагедии, постепенно находят силы начать новую жизнь. Кто-то воспитывает детей, кто-то снова влюбляется, а кто-то находит утешение в работе. О том, как сегодня живут известные артисты, которые похоронили любимых, расскажет «Радио 1».

Как живет Жека после смерти жены


Известный шансонье Евгений Григорьев, выступающий под сценическим именем Жека, снова стал лауреатом премии «Шансон года» уже в 14-й раз. 58-летний артист продолжает писать популярные композиции — как для себя, так и для коллег по сцене. Среди его хитов — знаменитая «Рюмка водки на столе».

Сейчас артист полностью сосредоточен на работе и недавно представил юбилейную программу «25 лет на сцене». Полтора года назад в жизни Григорьева произошла трагедия: скончалась его супруга Елизавета, которой было всего 37 лет.

После потери жены Евгений Григорьев остался с дочерью Марией, которой скоро исполнится 13 лет. Он старается быть для неё одновременно и отцом, и матерью. Артист признаётся: Маша стала его опорой. Девочка проявила зрелость и стойкость, не позволив себе сломаться в тяжёлый момент. Отец и дочь стараются поддерживать друг друга.

Жека (фото: Instagram* / egrigoriev)

Помогает семье мама Елизаветы. Жека вспоминает, как тяжело проходили последние годы жизни жены: болезнь долгое время оставалась без диагноза, и семья буквально цеплялась за каждую надежду. Несмотря на усилия и поездки по врачам, спасти Лизу не удалось.

«С её уходом я потерял половину себя», — откровенно говорит Евгений в беседе с KP.RU.

Виталина Цымбалюк-Романовская: новая глава жизни


Пианистка и педагог Виталина Цымбалюк-Романовская месяц назад стала мамой — у неё родилась дочь, которую назвали Викторией. Последние годы она зарабатывала на жизнь, преподавая фортепиано.

Ещё до брака с Арменом Джигарханяном Виталина работала в академии имени Маймонида. В 2015 году знаменитый актёр развёлся с женой, чтобы жениться на Виталине, но их союз просуществовал всего полтора года. После скандального разрыва она потеряла работу в театре, но стала частой гостьей ток-шоу, где получала внушительные гонорары — до 500 тысяч рублей за интервью.

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Последний год жизни Джигарханян провёл рядом с бывшей супругой Татьяной Власовой, которая ради него вернулась из США. После смерти актёра Виталина исчезла с экранов и сосредоточилась на преподавании. Сейчас она снова вернулась к любимому делу и воспитывает дочку без помощи няни.

Виталина Цымбалюк-Романовская (фото: Instagram* / vitalinaromanovskaya)

Имя отца ребёнка пианистка не раскрывает, но у девочки отчество Давидовна. Замуж Виталина выходить больше не собирается, чтобы избежать имущественных споров. Квартиру на Рублёвке, которая стала причиной публичных ссор с Джигарханяном, она продала, добавила сбережения и переехала в новое жильё.

Юрий Фирсов: жизнь после утраты Валентины Легкоступовой


Пять лет назад певица Валентина Легкоступова трагически скончалась спустя 40 дней после свадьбы с яхтсменом Юрием Фирсовым. По версии родных, певица начала выпивать вместе с мужем, поскользнулась в ванной, получила травму головы, но вовремя не обратилась за медицинской помощью. Фирсов отвёз супругу в наркологическую клинику, где ей стало хуже — в итоге Легкоступова впала в кому и не очнулась после операции. Следствие не нашло оснований обвинять Фирсова, уголовное дело не возбуждали.

Сейчас Фирсов снова женат. Его избранница — обеспеченная женщина по имени Марина, вдова судьи и мать семерых детей (трое родных и четверо приёмных). Вместе они занимаются фермерским хозяйством на участке Марины. Женщина признаётся, что именно Юрий помог ей выйти из депрессии после утраты мужа. Пара живёт без брачного контракта. Сам Фирсов подчёркивает, что никогда не претендовал на имущество Валентины и старается жить дальше.

Юрий Фирсов (фото: Instagram* / firsov_yury)

Ярослав Сумишевский: новое счастье после утраты


Четыре года назад в автокатастрофе погибла супруга Ярослава Сумишевского Наталья. Она сопровождала артиста в гастрольном туре как директор. После трагедии певец сосредоточился на воспитании сына Мирослава, которому сейчас 8 лет. Летом мальчик проводит время с дедушкой в Подмосковье. Певец благодарен своему отцу Александру и его жене за поддержку в трудный период.

Хотя боль утраты не прошла полностью, в жизни Ярослава появилась новая любовь. Он познакомился с Ксенией — администратором музыкального фестиваля, которая порекомендовала ему обратиться к психотерапевту. Между ними завязались отношения. Ксения — музыкант из Краснодара, она младше Сумишевского на 8 лет. Недавно она переехала в Москву и нашла общий язык как с Мирославом, так и с дочерью Ярослава от первого брака.

«Хорошая, красивая, умная, чуткая, понимающая женщина. Вот так, наверное, я ее опишу. Хочет семью, что тоже немаловажно. Когда я все узнал, то понял, что да, это мой человек и я хочу быть рядом с ней», — сказал он.

Пока артист не афиширует отношения, но признаётся, что Ксения — его человек.

Ярослав Сумишевский (фото: Instagram* / yaroslav_sumishevskiy)

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