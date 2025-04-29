Продюсер был женат и старше ее на 21 год: как Елена Север нашла свое счастье с создателем группы «Земляне»

Елена Север (Фото: Телеграм@sever_elena7
Елена Север празднует 29 апреля свой день рождения. Про ее личную жизнь расскажет подробнее «Радио 1».
Знакомство с будущим супругомВладимир и Елена познакомились на лестнице концертного зала «Октябрьский». 19-летняя Елена бежала вниз, а 40-летний мужчина, в будущем владелец холдинга «Русская медиагруппа» и создатель группы «Земляне», поднимался наверх. Она покорила его с первого взгляда и молодые люди обменялись контактами. Елена звонить первой новому знакомому не хотела, но тогда возникла ситуация, что ее не пустили на финал конкурса «Белые ночи Санкт-Петербурга». Молодой певице пришлось сделать тот самый судьбоносный звонок. Вскоре между ними завязались романтические отношения.
Елена Север (Фото: Инстаграм*@sever_elena)
Развод супруга и счастливый бракПару не смущала ни разница в возрасте, ни брак мужчины. Елена и Владимир то хотели расстаться, то снова сойтись. В итоге Владимир развелся и женился на Елене. После свадьбы в 1997 году у пары родился сыр Юрий. Сейчас он известен под псевдонимом ЮрКисса. В 2000 на свет появился второй сын Владимир, его псевдоним ВладиМир.
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Елена тоже поет, хорошо известна в узких кругах, владеет благотворительным фондом. В 2018 году основала кинокомпанию «Русский Север». С мужем они уже 30 лет в браке. В 2024 году у младшего сына Владимира родилась дочка.
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