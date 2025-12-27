Достижения.рф

Стал известен гонорар и райдер покинувшего РФ знаменитого российского комика

Shot: Покинувший Россию комик Незлобин получает за выступление 2 млн руб
Александр Незлобин (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Известный российский комик Александр Незлобин, переехавший в США, включил в бытовой райдер для организаторов выступлений конфеты M&M's и и безалкогольное пиво. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.



СМИ также узнало размер его гонорара. По данным журналистов, Незлобин выступает на английском языке и получает за один концерт порядка двух миллионов рублей.

Кроме того, среди его требований есть банка Red Bull, бутылка Coca-Cola, Bluetooth-колонка и сырная тарелка.

В январе комик планирует тур по барам в американских городах. Как отмечает канал, билеты стоят от 60 долларов (около 4,7 тыс. рублей) до 100 долларов (примерно 7,9 тыс. рублей).

Читайте также:


Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0