Стал известен гонорар и райдер покинувшего РФ знаменитого российского комика
Известный российский комик Александр Незлобин, переехавший в США, включил в бытовой райдер для организаторов выступлений конфеты M&M's и и безалкогольное пиво. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
СМИ также узнало размер его гонорара. По данным журналистов, Незлобин выступает на английском языке и получает за один концерт порядка двух миллионов рублей.
Кроме того, среди его требований есть банка Red Bull, бутылка Coca-Cola, Bluetooth-колонка и сырная тарелка.
В январе комик планирует тур по барам в американских городах. Как отмечает канал, билеты стоят от 60 долларов (около 4,7 тыс. рублей) до 100 долларов (примерно 7,9 тыс. рублей).
