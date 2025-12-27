«Мамочка была бы рада»: Юлия Меньшова выпустила шоу после кончины Веры Алентовой
Ведущая Юлия Меньшова выпустила шоу после кончины своей матери Веры Алентовой
Юлия Меньшова анонсировала новый выпуск программы «Самознание» — первый после смерти своей матери, актрисы Веры Алентовой.
В соцсетях телеведущая уточнила, что выпуск записали задолго до 25 декабря, а отменить выход невозможно из‑за обязательств перед партнёрами.
«Уверена, мамочка была бы рада этому выпуску», — поделилась Меньшова, отметив, что Алентова любила телепередачу.
Гостем выпуска стал лингвист Владимир Пахомов. В разговоре затронули темы цифрового этикета и обсценной лексики, новогоднюю «хвою» как почти ругательное слово, возможную связь образа Деда Мороза со словом «мерзкий», а также то, корректно ли говорить «вкусное оливье» и можно ли «наслаждаться запахом мандаринов».
Вера Валентиновна пережила мужа, режиссёра Владимира Меньшова, на четыре с половиной года. Актриса Юлия Рутберг рассказала, что Алентова скончалась спустя 19 минут после отъезда скорой помощи. Похоронят её рядом с супругом на Новодевичьем кладбище.