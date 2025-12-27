«Мамочка была бы рада»: Юлия Меньшова выпустила шоу после кончины Веры Алентовой

27 декабря 2025, 15:54

Ведущая Юлия Меньшова выпустила шоу после кончины своей матери Веры Алентовой

Юлия Меньшова и Вера Алентова (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Юлия Меньшова анонсировала новый выпуск программы «Самознание» — первый после смерти своей матери, актрисы Веры Алентовой.





В соцсетях телеведущая уточнила, что выпуск записали задолго до 25 декабря, а отменить выход невозможно из‑за обязательств перед партнёрами.





«Уверена, мамочка была бы рада этому выпуску», — поделилась Меньшова, отметив, что Алентова любила телепередачу.