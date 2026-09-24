Юрист рассказал, когда Джигана могут экстрадировать в РФ
Рэперу Джигану (настоящее имя — Денис Устименко-Вейнштейн) может грозить экстрадиция в Россию и реальный срок, если его вину докажут. Об этом заявил юрист Евгений Пантазий.
По его словам, которые приводит Общественная Служба Новостей, говорить о конкретной квалификации пока преждевременно. Правовая оценка зависит от того, применялось ли оружие, лишали ли людей возможности уйти, какие травмы получил пострадавший и на что был направлен умысел стрелявшего.
Речь может идти об угрозе убийством, незаконном лишении свободы или причинении вреда здоровью, а при доказанном умысле на лишение жизни — о покушении на убийство. Степень причиненного вреда определяется судебно-медицинской экспертизой. Квалифицировать случившееся как захват заложников только из-за того, что людей якобы долго не выпускали из дома, юрист считает некорректным: для этого необходимо удерживать человека как средство давления с требованием к государству, организации или другому лицу. Из опубликованной информации такая цель не следует, а хулиганство нельзя вменять автоматически.
Что касается экстрадиции из Израиля, отсутствие отдельного двустороннего договора не означает отказ в выдаче — Россия и Израиль участвуют в Европейской конвенции о выдаче 1957 года. Вопрос будет решаться с учетом конвенции и местного законодательства. Гражданство или статус резидента Израиля тоже не гарантируют отказа: закон допускает экстрадицию для уголовного преследования, в отдельных случаях — при условии возвращения осужденного в Израиль для отбывания наказания.
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