Юрист рассказал, когда Джигана могут экстрадировать в РФ

24 сентября 2026, 18:31

Юрист Пантазий: Джигана могут экстрадировать в РФ, если его вину докажут

Джиган (Фото: Телеграм/geegunchill)

Рэперу Джигану (настоящее имя — Денис Устименко-Вейнштейн) может грозить экстрадиция в Россию и реальный срок, если его вину докажут. Об этом заявил юрист Евгений Пантазий.