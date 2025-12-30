Сольный концерт Долиной оказался под угрозой отмены

30 декабря 2025, 15:17

Продюсер Рудченко: концерт Долиной в январе могут отменить из-за низких продаж

Лариса Долина (Фото: Инстаграм*/larisa.dolina.official)

Первый сольный концерт певицы Ларисы Долиной в 2026 году, запланированный на 27 января, могут отменить из-за низких продаж. Об этом заявил продюсер Павел Рудченко.





По его словам, которые передает «Газета.Ru», на текущий момент продали всего 14 билетов. При этом цены на них начинаются от 9,5 тысячи рублей. В связи с этим выступление может не состояться, если оно окажется убыточным для организатора.



Продюсер подчеркнул, что для исправления ситуации Долиной придется заняться восстановлением репутации после скандала с квартирой. Он отметил, что интерес к певице значительно снизился, и некоторые зрители даже могут возвращать уже купленные билеты.

«Нужно взвешенно и глубоко продумывать шаги по улучшению ее репутации», — сказал Рудченко.