Виктория Цыганова раскритиковала уехавших артистов, включая Земфиру*

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Известная российская певица Виктория Цыганова вновь высказалась об артистах, покинувших страну. В своих соцсетях она затронула тему возвращения Земфиры*, которая, по ее мнению, может готовиться к возвращению в Россию. Об этом пишет «Super».
Цыганова не сдержала эмоций и назвала уехавшую певицу «змеёй», выразив опасение, что Земфира* может вернуться и снова начать выступать на родной сцене.
Цыганова напомнила, что Земфира* неоднократно пыталась оспорить свой статус иноагента, но безуспешно.
Певица уверена, что никакие слова и действия не смогут вернуть уехавшим артистам любовь и доверие народа.
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*признана Минюстом РФ иноагентом
Цыганова напомнила, что Земфира* неоднократно пыталась оспорить свой статус иноагента, но безуспешно.
«Не дай Бог дожить до момента, когда эта змея под чьей-то защитой приползёт в Москву и будет со сцены Кремлёвского дворца учить Родину любить», — написала она.
Певица уверена, что никакие слова и действия не смогут вернуть уехавшим артистам любовь и доверие народа.
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*признана Минюстом РФ иноагентом
Дарья Осипова