Продюсер Дворцов раскрыл имена самых дорогих артистов России

Филипп Киркоров (Фото: Телеграм @official_kirkorov)
Сейчас на отечественной эстраде есть ограниченное количество артистов, которые зарабатывают поистине огромные гонорары. В этом списке значатся самые востребованные исполнители. Об этом объявил известный продюсер Сергей Дворцов.
Продюсер отметил, что лидирующая позиция по продажам билетов в настоящее время принадлежит Надежде Кадышевой.
Среди тех, кто получает за одно выступление огромные суммы, оказался и король отечественной эстрады Филипп Киркоров.
Третьим в списке наиболее дорогих исполнителей, по словам эксперта, является Георгий Лепс.
Продюсер уточнил, что наиболее высокооплачиваемые знаменитости чаще всего становятся главными гостями на концертах, приуроченных к государственным праздникам и важным датам в истории России.
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«Сейчас она одна из самых высокооплачиваемых звезд, которая востребована не только у взрослых слушателей, но и у молодых. Все благодаря социальным сетям и хитам, которые выстрелили в Сети», — обратил внимание эксперт.
Среди тех, кто получает за одно выступление огромные суммы, оказался и король отечественной эстрады Филипп Киркоров.
«У него, как и у Кадышевой, сегодня хорошая заполняемость залов, его песни продолжают оставаться хитами», — подчеркнул Дворцов в разговоре с Общественной Службой Новостей.
Третьим в списке наиболее дорогих исполнителей, по словам эксперта, является Георгий Лепс.
«Такие знаменитости дорого обходятся не только на привычных концертах, они еще проводят корпоративы, частные выступления. И именно их прайсы самые дорогие на данный момент», — признался Дворцов.
Продюсер уточнил, что наиболее высокооплачиваемые знаменитости чаще всего становятся главными гостями на концертах, приуроченных к государственным праздникам и важным датам в истории России.
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Ольга Енгалычева