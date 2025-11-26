Продюсер Дзюник рассказал, сколько будет стоить выступление Modern Talking в России

26 ноября 2025, 06:16

Продюсер Дзюник: солист Modern Talking может выступить в России за миллион евро

Дитер Болен (Фото: РИА Новости / Антон Белицкий)

Возможное выступление солиста группы Modern Talking Дитера Болена в России может обойтись организаторам в сумму около миллиона евро, считает продюсер Леонид Дзюник. В интервью «АиФ» эксперт поделился своими оценками потенциального гонорара известного музыканта.