Продюсер Дзюник рассказал, сколько будет стоить выступление Modern Talking в России
Возможное выступление солиста группы Modern Talking Дитера Болена в России может обойтись организаторам в сумму около миллиона евро, считает продюсер Леонид Дзюник. В интервью «АиФ» эксперт поделился своими оценками потенциального гонорара известного музыканта.
По словам Дзюника, при организации концерта Болена в Москве организаторам придётся учесть не только внушительный гонорар, но и серьёзные требования артиста, прописанные в его райдере.
Продюсер отмечает особую связь музыканта с российской публикой. Популярность Modern Talking в России, по мнению эксперта, объясняет позитивное отношение Болена к нашей стране и его критические высказывания про русофобию.
Творческая биография Дитера Гюнтера Болена включает не только работу в легендарном дуэте Modern Talking, но и успешную сольную карьеру в рамках проекта Blue System. Кроме того, немецкий музыкант известен как продюсер популярной исполнительницы C.C. Catch.
