«Я сдохла год назад»: Седокова в слезах обратилась к подписчикам после угроз

26 ноября 2025, 06:01

Певица Седокова в слезах обратилась к подписчикам из-за смерти бывшего супруга

Анна Седокова (Фото: Instagram* / @annasedokova)

Певица Анна Седокова опубликовала эмоциональное обращение в соцсетях после обвинений в причастности к гибели бывшего мужа Яниса Тиммы. Об этом пишет «Стархит».





В опубликованном видео артистка не смогла сдержать слёз, рассказывая о полученном сообщении с угрозами. По словам звезды, неизвестный пожелал «сдохнуть» ей и ее детям.



Седокова откровенно поделилась своими переживаниями, отметив, что ежедневно сталкивается с негативом и обвинениями. При этом она старается сохранить светлую память о своём покойном супруге, ушедшем из жизни год назад. Артистка подчеркнула, что каждый день борется с болью и оскорблениями, но продолжает защищать репутацию любимого человека.



«Я пытаюсь выживать. И всем, кто пишет мне "чтоб ты сдохла", хочу сказать: поверьте, я сдохла год назад практически, я правда умерла год назад», — заявила она.