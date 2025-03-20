«Прилетит на похороны»: фаворитка Киркорова о его состоянии после смерти отца

Филипп Киркоров (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Звезда «Дома-2» Марго Овсянникова рассказала, что в день смерти музыканта Бедроса Киркорова она отмечала трехлетие сына Кира. Похороны мэтра пройдут в день ее рождения, добавила фаворитка поп-короля Филиппа Киркорова.
«У меня был праздник — день рождения сына. И такая ужасная новость... Я, конечно же, написала Филиппу. Несмотря на всё, он меня поздравил с моим праздником. Он был за границей, сейчас он прилетит на похороны. А у меня день рождения... Это ужасное совпадение. Мы с Бедросом отмечали Новый год вместе и день рождения Филиппа», — поделилась Овсянникова на премьере в одном из столичных киноцентров.Она добавила, что Киркоров-младший узнал о смерти отца, будучи в Марокко.
Ранее сообщалось, что на похороны Бедроса Киркорова может прилететь певица Алла Пугачева. Подробностями поделился продюсер Сергей Дворцов.
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Никита Кротов