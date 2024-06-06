Продюсер Лавров раскрыл пользу законопроекта о фонограммах

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Продюсер Сергей Лавров заявил, что законопроект об информацию про использование фонограммы артистами на афишах и рекламах их концертов пойдёт на пользу, в первую очередь, публике.
Он пояснил, что такая мера вычистит тех, кто умеет петь лишь под «фанеру» и оставит настоящих исполнителей.
Эксперт назвал такую инициативу «операцией «Чистые руки».
Уточняется, что в Госдуму внесли законопроект, который в случае принятия обяжет организаторов концертов указывать в анонсах и рекламе информацию об использовании предзаписанной фонограммы.
Ранее балерина Анастасия Волочкова заявила, что введение дресс-кода для артистов не будет эффективным, поскольку вызовет обратную реакцию.
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«Помню, историей с фонограммой занимался ещё Иосиф Кобзон. Тогда нашлось много противников этой идеи, так как на эстраде много людей, которые без фонограммы и звука издать не могут. Поэтому, если такой закон пройдёт, на эстраде останется больше именно певцов и артистов, а не рыб, которые просто открывают рот. Поэтому я только двумя руками за», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Лавров.
Эксперт назвал такую инициативу «операцией «Чистые руки».
Уточняется, что в Госдуму внесли законопроект, который в случае принятия обяжет организаторов концертов указывать в анонсах и рекламе информацию об использовании предзаписанной фонограммы.
Ранее балерина Анастасия Волочкова заявила, что введение дресс-кода для артистов не будет эффективным, поскольку вызовет обратную реакцию.
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Мелисса Тимофеева