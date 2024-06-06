Продюсер Лавров раскрыл пользу законопроекта о фонограммах

Депутат Госдумы Ирина Филатова направила письмо министру культуры России Ольге Любимовой с просьбой ввести дресс-код для артистов на выступлениях, сообщили в ТАСС. Предлагается обязать артистов соблюдать определенные требования к стилю одежды на тех мероприятиях, которые не предполагают возрастных ограничений. Поводом для такого обращения стало выступление певицы Ольги Бузовой в Уфе.