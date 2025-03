Еще одну пластику не перенесет: как Алла Пугачева борется со старением на Кипре и какое у нее лицо на самом деле

Канье Уэст и его бывшая жена Ким Кардашьян схлестнулись в конфликте — Кардашьян подала в суд из-за песни «Lonely Roads Still Go to Sunshine», в записи которой участвовала их дочь Норт. Проблема в том, что над треком рабоал еще и скандальный P.Diddy. Кардашьян возмущена, что Уэст "связал" их дочь с проблемным музыкантом, пишет DailyMail.