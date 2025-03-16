Еще одну пластику не перенесет: как Алла Пугачева борется со старением на Кипре и какое у нее лицо на самом деле

Алла Пугачева (Фото: Instagram* @alla_orfey)
Алла Пугачева на Кипре борется с возрастом изо всех сил, однако долго ли она сможет продолжать? И какие будут эффекты? Примадонне скоро 76, но она не сдаётся и желает выглядить молодо. Эксперт Мадина Байрамукова поделились с «Woman.ru» своим мнением о состоянии певицы и предупредила об опасности частой пластики.
Как Пугачева «сохраняет» лицоПевица уехала из России в 2022 году и теперь живет с семьей на Кипре, где 2 марта устроила традиционный праздник желтых цветов. На свежих фото она выглядит «цветущей» (под стать окружению) и, казалось бы, без макияжа. Певица сама написала в соцсетях, что в 75 «очень даже может быть милой и свежей».
Алла Пугачева (Фото: Instagram* @alla_orfey)
Пластический хирург и косметолог Мадина Байрамукова уверена — без фотошопа не обошлось, но контур лица у Аллы гладкий, без морщин, что намекает на прошлые подтяжки.
«В реальности мы видим, что у нее неплохой контур лица, нет брылей, носогубки, все выглажено, отутюжено. Какое-то время назад на ее снимках было явно заметно, что была проведена круговая подтяжка лица», — объяснила Байрамукова.Уколы красоты звезда не делает из-за отеков, а наркоз опасен для ее сердца, так что сейчас она полагается на аппаратную косметологию.
Операции прошлого и их ценаВ «нулевые» Пугачева решилась на серьезные изменения — хирург Артур Рыбакин провел ей круговую подтяжку, убрал второй подбородок и поставил имплант. Операция длилась почти сутки, и Примадонна пережила наркоз, а через год еще раз легла под нож для идеального результата.
Алла Пугачева (Фото: Instagram* @alla_orfey)
Позже были блефаропластика и еще пара подтяжек, но липосакция в Швейцарии обернулась бедой — сепсис и клиническая смерть чуть не забрали ее жизнь.
«При каждой подтяжке отслаивается кожный лоскут, кожа находится в условиях кислородного голодания, должно пройти время, прежде чем наладится кровообращение. (...) Но нельзя рассматривать внешность в отрыве от образа жизни, возраста. Именно сейчас на состоянии все пагубные привычки, недосыпание», — добавила хирург.
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Байрамукова отмечает, что кожа после таких вмешательств теряет упругость, и теперь Алле нужен только тщательный уход, чтобы скрыть следы времени.
Смогла бы Пугачева пойти на пластику, если бы не сердце?Чем больше и чаще кожа подвергается хирургическому вмешательству, тем тяжелее идет восстановление. В определенный момент наступает этап, когда очередная операция принесет лишь вред и не окажет прежних изменений. Из-за частого похода «на операционный стол» звездная певица довела свое тело до предела радикальных изменений.
Алла Пугачева во время недавней прогулки (Фото: Instagram* @alla_orfey)
«За ее жизнь неоднократно подвергались изменениям лоб, брови, височная зона, веки, средняя и нижняя треть лица», — перечисляла Мадина Байрамукова.Таким образом, Пугачева не пошла бы теперь на пластику, даже если бы у нее не было проблем со здоровьем, которые мешают перенести наркоз. Лишь благодаря внимательному уходу за собой, заботе о коже и теле и походам к косметологам Алла может сохранить приятный внешний вид.
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