Рэпер Thomas Mraz извинился перед фанатами после переполненного концерта
Thomas Mraz впервые прокомментировал в своём блоге ситуацию с давкой на собственном концерте, которая вызвала бурное обсуждение в соцсетях.
По словам артиста, во время выступления он не знал о проблемах на входе и переполненном зале. Некоторые зрители жаловались, что не смогли попасть на танцпол, а те, кто оказался внутри, чувствовали сильную тесноту и дискомфорт.
Thomas Mraz отметил, что, если бы узнал о происходящем в моменте, попытался бы помочь прямо со сцены. Артист также подчеркнул, что возле сцены оставалось свободное пространство, которое можно было использовать для более комфортного размещения зрителей.
В завершение Thomas Mraz поблагодарил поклонников за поддержку и сообщил, что его команда, организаторы и площадка уже обсуждают меры, чтобы подобные ситуации больше не повторялись.
