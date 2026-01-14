Продюсер назвал проект Меладзе «Инь-Ян» нежизнеспособным в нынешних реалиях

14 января 2026, 19:34

Продюсер Дворцов заявил, что группа «Инь-Ян» не сможет вернуться в число лучших

Группа «Инь-Ян» (Фото: кадр из видеоклипа «Я не вернусь»)

Продюсер Сергей Дворцов высказал мнение о будущем группы «Инь-Ян». По его словам, коллектив, который был популярен десять лет назад, больше не сможет войти в число лучших.





В беседе с Общественной Службой Новостей Дворцов отметил, что ни одна группа после ухода своего руководителя долго не сохраняет позиций. Он напомнил, что «Инь-Ян» создал Константин Меладзе.



После того как продюсер фактически ушёл из шоу-бизнеса и покинул Россию, артисты остались без наставника. В такой ситуации, считает Дворцов, исполнитель мало кому интересен и не может долго оставаться востребованным.

«В целом, если очень захотеть, можно в космос полететь. Но в случае с «Инь-Ян» это маловероятно, потому что их время ушло и вряд ли ребятам удастся снова обрести былую популярность», — заключил эксперт.