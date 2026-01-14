Продюсер назвал проект Меладзе «Инь-Ян» нежизнеспособным в нынешних реалиях
Продюсер Дворцов заявил, что группа «Инь-Ян» не сможет вернуться в число лучших
Продюсер Сергей Дворцов высказал мнение о будущем группы «Инь-Ян». По его словам, коллектив, который был популярен десять лет назад, больше не сможет войти в число лучших.
В беседе с Общественной Службой Новостей Дворцов отметил, что ни одна группа после ухода своего руководителя долго не сохраняет позиций. Он напомнил, что «Инь-Ян» создал Константин Меладзе.
После того как продюсер фактически ушёл из шоу-бизнеса и покинул Россию, артисты остались без наставника. В такой ситуации, считает Дворцов, исполнитель мало кому интересен и не может долго оставаться востребованным.
«В целом, если очень захотеть, можно в космос полететь. Но в случае с «Инь-Ян» это маловероятно, потому что их время ушло и вряд ли ребятам удастся снова обрести былую популярность», — заключил эксперт.Кроме этого, он усомнился, что даже новые суперхиты помогут коллективу вернуть успех.