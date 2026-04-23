Продюсер объяснил, кому принадлежат авторские права на ИИ-кавер песни «Седая ночь»

Продюсер Турцев: ИИ-кавер на песню «Седая ночь» имеет ограниченные права

Фото: iStock/Techa Tungateja

Права на ИИ-кавер песни «Седая ночь» принадлежат собственнику исходного произведения. Об этом рассказал новосибирский продюсер и основатель лейбла Soul Rhyme Label Юрий Турцев.





Ранее хит «Ласкового мая» 1988 года «Седая ночь» неожиданно возглавил мировой чарт Shazam. Все благодаря вирусному ИИ-видео, где Канье Уэст «исполняет» кавер на английском. Оно набрало десятки миллионов просмотров. Позже стало известно, что этот кавер мог принести правообладателям около 10 млн рублей, однако его создатель не получил ничего.



В разговоре с Om1 Новосибирск Турцев объяснил, что права на кавер останутся у того, у кого есть законные права на исходное произведение — текст и музыку «Седой ночи» Юрия Шатунова.





«Ни нейросеть вроде Suno, ни коммерческая подписка не дают права использовать чужой материал. ИИ-кавер — это производная работа, и без разрешения правообладателя она юридически уязвима», — пояснил продюсер.