Родившая первенца в 53 года Марина Федункив рассказала о сложностях в роддоме

05 февраля 2026, 11:13

Марина Федункив (Фото: ВКонтакте @fedunkiv_m)

Комик Марина Федункив в интервью изданию Super.ru рассказала о переживаниях после рождения ребёнка.





Марина родила первого сына в 53 года. Отцом стал итальянец Стефано Маджи. Федункив сообщила, что почти до самых родов продолжала работать.



Например, на шестом месяце беременности она поехала на съёмки шоу недалеко от Карелии. По её словам, сама беременность протекала легко, без токсикоза. Однако в роддоме у юмористки начались панические атаки.

«Я лежала когда в больнице, божьего света не видела, там даже окна были закрашены. В конце у меня наступили панические атаки. Я говорила: «Мне нужно выйти подышать, можно я на веранду выйду?». Я только в сопровождении медсестры выходила, меня не отпускали. Все думали, что я могу выпрыгнуть», — рассказала артистка.