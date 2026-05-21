Продюсер ответил, что кроется за поездкой Галкина* в Молдавию
Продюсер Рудченко: Галкин* пытается обзавестись связями в разных странах
Юморист Максим Галкин* дал концерт в молдавском городке Фалешты с целью расширить свои связи в разных странах. Об этом сообщил NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко.
По его словам, шоумен делает это, чтобы сохранить свою популярность.
«Юморист согласился провести концерт точно не потому, что у него мало денег и он соглашается на любые выступления. Скорее всего, используется административный ресурс, то есть знакомства, чтобы продолжать выступать и оставаться на плаву», — пояснил Рудченко.
Он отметил, что для Галкина* финансовая составляющая не является главной, так как его выступления редко собирают полный зал, особенно в маленьких городах. При этом продюсер предположил, что молдавские власти могут быть готовы пригласить юмориста, даже если это вызовет недовольство местных жителей, чтобы сохранить связь с Примадонной и её семьёй.