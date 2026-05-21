Продюсер ответил, что кроется за поездкой Галкина* в Молдавию

21 мая 2026, 14:51

Продюсер Рудченко: Галкин* пытается обзавестись связями в разных странах

Юморист Максим Галкин* дал концерт в молдавском городке Фалешты с целью расширить свои связи в разных странах. Об этом сообщил NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко.





По его словам, шоумен делает это, чтобы сохранить свою популярность.





«Юморист согласился провести концерт точно не потому, что у него мало денег и он соглашается на любые выступления. Скорее всего, используется административный ресурс, то есть знакомства, чтобы продолжать выступать и оставаться на плаву», — пояснил Рудченко.