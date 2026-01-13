Звезда «Папиных дочек» погряз в долгах по алиментам и кредитам
Актёр Михаил Казаков, известный по сериалу «Папины дочки», накопил задолженности по алиментам и кредитам. Общая сумма взысканий сейчас составляет 1 988 743 рубля.
Как сообщает «Газета.Ru», ссылаясь на информацию с портала ФССП, два исполнительных производства по алиментам требуют от актёра 202 247 рублей и 207 775 рублей. Этими делами занимается специализированный отдел судебных приставов.
Ещё два исполнительных документа обязывают Казакова выплатить 73 637 рублей. Отмечается, что в октябре 2025 года артист не перечислил своей бывшей супруге алименты в размере 224 тысячи рублей. Помимо этого, за Михаилом Казаковым сохраняются долги перед банками. Совокупный размер этих обязательств достигает 1 431 447 рублей.
