Продюсер раскрыл главный секрет успеха хита Шуфутинского «Третье сентября»

02 сентября 2026, 22:41

Продюсер Рудченко: «Третье сентября» стало хитом из-за запоминающегося мотива

Михаил Шуфутинский (Фото: Instagram* @mikhail.shufutinsky)

Продюсер Павел Рудченко объяснил, почему песня Михаила Шуфутинского «Третье сентября» завоевала всенародную любовь. По его словам, ключевую роль в успехе композиции сыграли её запоминающаяся мелодия и глубокая эмоциональная составляющая.





В беседе с NEWS.ru продюсер подчеркнул, что именно манера исполнения артиста превратила трек в настоящий гимн для многомиллионной аудитории.

«Это стало катализатором того, что каждое 3 сентября люди вспоминают эту мелодичную и душевную композицию именно в исполнении Шуфутинского. Я думаю, другой певец не смог бы так сильно зацепить слушателей. Несомненно, трек является душевным, понятным людям и романтичным. Но при этом исполнение Шуфутинского сделало эту песню настоящим хитом вне времени», — подчеркнул эксперт.