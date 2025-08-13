Рэперу Паше Технику поставят памятник во весь рост

13 августа 2025, 18:27

Бывшая Паши Техника Карицкая показала макет его будущего памятника

Паша Техник (Фото: Instagram*/techniquepashalive)

Рэперу Паше Технику планируют установить памятник в полный рост. Макет скульптуры опубликовала его бывшая жена Ева Карицкая: на памятнике будет изображён DJ‑пульт, а сам Техник — в толстовке с патчем Stone Island и с микрофоном в руках.





О памятнике для Техника говорил весной шоумен Стас Барецкий, известный выступлениями с группой «Ленинград» и скандальными перформансами. В разговоре с порталом NEWS.ru он заявил о намерении увековечить память музыканта и предложил установить мемориал в Москве — рядом с торговыми центрами или местами развлечений. При этом Барецкий уточнил, что «дружен» с администрацией подмосковных Мытищ, где рэпер был прописан, и готов профинансировать проект, но сначала проконсультируется с юристом:





«Я проконсультируюсь со своим юристом, как это можно сделать, и мы готовы все это дело проспонсировать», — говорил Барецкий.