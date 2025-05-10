Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Рэпера Лешу Свика экстренно госпитализировали с кровотечением желудка

Рэпера Лешу Свика экстренно госпитализировали с кровотечением желудка

Леша Свик (Фото: Instagram* @alex_svik)

Леша Свик (Фото: Instagram* @alex_svik)

Рэпера Лешу Свика экстренно госпитализировали с желудочным кровотечением. Печальную новость 9 мая сообщила его супруга Ксения Ткачева в личном блоге, передает издание «StarHit».
Майские праздники стали для семьи чередой испытаний: сначала заболела сама Ткачева, затем их двухлетняя дочь Эмилия, а теперь и 34-летний Алексей оказался в больнице. Причины кровотечения пока неизвестны — пара, по словам Ксении, ведёт здоровый образ жизни и не употребляет алкоголь.

«Майские праздники, после которых я никак не могу прийти в себя… После празднования слегла я с температурой, через пару дней Эмилька подцепила какую-то непонятную инфекцию. Моя улыбающаяся дочь лежала пластом четыре дня, не вставая с кровати. Далее с теми же симптомами снова слегла я, после — моя сестра. А сегодня Леху забрала скорая, положили в больницу с внутренним кровотечением желудка. Я не знаю, что это и почему, все ведь было хорошо», — поделилась она.
Леша Свик (Фото: Instagram* @alex_svik)

Ткачева, уже навестившая мужа в медучреждении, не стала раскрывать деталей его состояния. На фоне беспокойства за любимого она призвала подписчиков заботиться о своем здоровье и о своих близких, и стараться смотреть на любую ситуацию позитивно.

18 апреля сообщалось, что музыканты Григорий Лепс и Леша Свик записали совместный трек «Дайте надежду». Лепс объяснил в эфире «Love Radio», что ему очень понравились треки Леши, в связи с чем он и захотел записать куплет для совместной композиции с исполнителем.

Читайте также:

«Лошадь, кобыла, я не твой муж»: Лепс набросился на журналистку из-за одного вопроса

«Их песенки спеты»: Соседов призвал Киркорова, Баскова и часть других звезд уйти со сцены

«Конечно, захотят отомстить»: Фицо предупредили о последствиях от Евросоюза за приезд в Москву на День Победы

*Запрещенная в России экстремистская организация
#алкоголь
#семьи
#9 мая
#майские праздники
#госпитализация
#больница
#рэп
#музыка
Павел Деревянко 9 мая пришел на могилу деда в Таганроге
09 мая 2025, 22:16

Павел Деревянко (Фото: Инстаграм* @pablo_derevyanko)

Актер Павел Дервянко на майские праздники поехал в родной Таганрог, который расположен в Ростовской области. 9 мая артист вместе с мамой и братом пришел на местное кладбище.
Родственники хотели посетить могилу дедушки актера — Павел Макарович Деревянко был участником Великой Отечественной войны. Когда начались боевые действия, ему было 27 лет.

Павел Деревянко поделился, что дедушку никогда не видел — он скончался за девять лет до рождения Павла. Зато свое имя артист получил именно в честь своего предка. В личном блоге Павел Деревянко-младший опубликовал кадры прогулки и показал место захоронения родственника.

Ранее журналистка Ксения Собчак в День Победы рассказала сыну Платону об их родственнике, который дошёл до Берлина. Она вместе с мамой поделилась с Платоном семейной историей. Собчак призналась, что их семья очень гордится подвигом деда.

Читайте также:

Лариса Долина назвала свой любимый военный фильм

«На её глазах расстреляли маму»: Мария Горбань впервые встретила День Победы без любимого человека

Олег Газманов раскрыл особенность песен военных лет

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#великая отечественная война
#актёр
#семья
#день победы
#артист
#таганрог
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Диана Арбенина исполнит роль в спектакле по произведениям поэтов-фронтовиков
09 мая 2025, 19:07

Диана Арбенина (фото: ВКонтакте @thenightsnipers)

Певица Диана Арбенина выступит в спектакле «Минуту назад» в театре «Мастерская "12"» Никиты Михалкова. Постановка основана на произведениям советских поэтов-фронтовиков.
«К 80-летию нашей Великой Победы в самой страшной и жестокой войне мои ребята - выпускники академии, а ныне актеры «Мастерской "12"» Никиты Михалкова подготовили очень трогательный и искренний спектакль «Минуту назад», – заявил Никита Михалков, слова которого приводит ТАСС.
В основу сценария постановки вошли стихи фронтовиков о судьбах солдат, матерях погибших героев и об ужасах войны.

Михалков заявил, что пригласить фронтмена группы «Ночные снайперы» для участия в спектакле было правильным решением, поскольку Арбенина является не только замечательным музыкантом с прекрасными вокальными способностями, но и, по его мнению, хорошей драматической актрисой.

Читайте также:

Фиктивный брак для прописки в СПБ, наркотики и скандальные высказывания о РФ: Новые сенсационные факты об Арбениной

«Я не была инициатором»: Диана Арбенина призналась, что от неё впервые ушёл мужчина

«Это была жесть!»: Диана Арбенина рассказала о переходном возрасте детей-двойняшек
#спектакль
#выпускники
#актеры
#стихи
#михалков
#военные
#великая отечественная война
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Красавчик»: Алёна Водонаева призналась в любви главе Миздрава Михаилу Мурашко
Алёна Водонаева призналась в любви министру здравоохранения Михаилу Мурашко
09 мая 2025, 18:11

Алёна Водонаева (фото: Instagram* @alenavodonaeva)

Алёна Водонаева стала гостьей YouTube-шоу «Алёна, блин!». Ведущая Алёна Жигалова, предлагала модели разных мужчин, чтобы та выбрала, кто ей больше нравится.
Девушки перебрали многих знаменитостей, включая актёра Ивана Янковского, рэпера Гуфа (Алексей Долматов) и многих других. Однако Водонаева сделала очень неожиданный выбор.

В какой-то момент Жигалова показала ей фотографию министра здравоохранения России Михаила Мурашко. В эту же секунду Водонаева отбросила всех предыдущих кандидатов на звание лучшего мужчины и забрала себе фотографию главы ведомства.

Ведущая поинтересовалась, чем же Алёне так понравился Мурашко.

«Красавчик! Умный, красивый, образованный, солидный, интеллигентный», – перечислила Водонаева достоинства Михаила.
После Жигалова, смотря в камеру, попыталась обратиться к министру, чтобы тот познакомился с Водонаевой, но Алёна её вовремя остановила, призвав так не шутить и уважать человека, у которого есть семья.

После этого телезвезда убрала портрет Мурашко в свою сумку.

Читайте также:

«Скучные, однотипные, безликие»: Алёна Водонаева жёстко высказалась о коллегах по шоу-бизнесу

«Я в шоке»: Алена Водонаева попала в больницу из-за испорченного паркета

«Ещё и слёзы эти»: Алёна Водонаева высказалась об аборте Анфисы Чеховой

*запрещён в РФ
#семья
#мужчины
#шоу
#выбор
#михаил мурашко
#министр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«С днем рождения, маэстро!»: Янина Студилина показала снимки с Федором Бондарчуком
Янина Студилина опубликовала фотографии с Федором Бондарчуком
09 мая 2025, 18:02

Янина Студилина (Фото: Инстаграм* @yanina_studilina)

Янина Студилина поделилась снимками с Федором Бондарчуком. Артистка тепло поздравила режиссера с днем рождения в личном блоге.
В День Победы появился на свет Федор Бондарчук. Сегодня режиссер отмечает 58-летие. Коллегу и товарища поздравила актриса Янина Студилина.

Звезда «Ранеток» поделилась фотографиями с именинником, которые были сделаны на премьере картины Федора «Сталинград» в Волгограде в 2013 году. Студилина исполнила роль в ленте об одном из наиболее сложных сражений Великой Отечественной войны. Тогда коллеги возложили букеты к мемориалу и встретились с ветеранами.

В публикации актриса сначала обратилась к россиянам.

«Сегодня мы отмечаем один из самых значимых дней в истории нашей страны — День Победы. Это день, когда мы вспоминаем подвиги наших предков, их мужество и стойкость, которые позволили нам жить в мире и свободе», — обратилась к народу Янина.

Янина Студилина и Федор Бондарчук (Фото: Инстаграм* @yanina_studilina)


Студилина попросила соотечественников всегда помнить о великих подвигах предков.

«Пусть этот день станет напоминанием о том, как важно ценить мир и стремиться к нему. Пусть память о героях, отдавших свои жизни за наше будущее, всегда будет с нами», — отметила актриса.

Потом Янина тепло поздравила Федора. Она с уважением упомянула его заслуги в киноиндустрии.

«А 9 мая отмечает свой день рождения Федор Бондарчук! С днем рождения, маэстро!», — подчеркнула Студилина.

Читайте также:

Собчак рассказала сыну о подвиге их родственника, который дошёл до Берлина

Лариса Долина назвала свой любимый военный фильм

Анна Семенович показала фингал под глазом: «Не мой парень меня побил»

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#режиссёр
#актриса
#день рождения
#день победы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Собчак рассказала сыну о подвиге их родственника, который дошёл до Берлина
09 мая 2025, 17:18

Ксения Собчак (фото: Instagram* @xenia_sobchak)

Ксения Собчак в День Победы рассказала сыну Платону об их родственнике, который дошёл до Берлина. Соответствующее видео она разместила в личном блоге.
Журналистка вместе с мамой поделилась с Платоном семейной историей. Собчак призналась, что их семья очень гордится подвигом деда.

«Рассказываем Платону с моей мамой про его великого родственника, нашего героя – Бориса Моисеевича Нарусовича. При Сталине поменял фамилию на Нарусов. Прошёл всю войну, был ранен, вся грудь в орденах, был комендантом немецкого города, дошёл до Берлина... А потом жил тихую жизнь в Брянске, потому что в крупный город поехать не мог: женился на нашей бабушке, угнанной в плен немцами в 16 лет из под Пскова», – рассказала телеведущая.
В этот знаменательный день многие российские звёзды поделились семейными историями, связанными с Великой Отечественной войной, и поздравили россиян с 80-летней годовщиной победы.

Читайте также:

Лариса Долина назвала свой любимый военный фильм

«На её глазах расстреляли маму»: Мария Горбань впервые встретила День Победы без любимого человека

Клава Кока, Игорь Николаев и другие звезды поздравили россиян с Днём Победы

*запрещён в РФ
#ксения собчак
#ребёнок
#день победы
#9 мая
#семья
#жизнь
#герои
Следите за нашими новостями
в удобном формате