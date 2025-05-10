Рэпера Лешу Свика экстренно госпитализировали с кровотечением желудка

Леша Свик (Фото: Instagram* @alex_svik)
Рэпера Лешу Свика экстренно госпитализировали с желудочным кровотечением. Печальную новость 9 мая сообщила его супруга Ксения Ткачева в личном блоге, передает издание «StarHit».
Майские праздники стали для семьи чередой испытаний: сначала заболела сама Ткачева, затем их двухлетняя дочь Эмилия, а теперь и 34-летний Алексей оказался в больнице. Причины кровотечения пока неизвестны — пара, по словам Ксении, ведёт здоровый образ жизни и не употребляет алкоголь.
Ткачева, уже навестившая мужа в медучреждении, не стала раскрывать деталей его состояния. На фоне беспокойства за любимого она призвала подписчиков заботиться о своем здоровье и о своих близких, и стараться смотреть на любую ситуацию позитивно.
18 апреля сообщалось, что музыканты Григорий Лепс и Леша Свик записали совместный трек «Дайте надежду». Лепс объяснил в эфире «Love Radio», что ему очень понравились треки Леши, в связи с чем он и захотел записать куплет для совместной композиции с исполнителем.
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«Майские праздники, после которых я никак не могу прийти в себя… После празднования слегла я с температурой, через пару дней Эмилька подцепила какую-то непонятную инфекцию. Моя улыбающаяся дочь лежала пластом четыре дня, не вставая с кровати. Далее с теми же симптомами снова слегла я, после — моя сестра. А сегодня Леху забрала скорая, положили в больницу с внутренним кровотечением желудка. Я не знаю, что это и почему, все ведь было хорошо», — поделилась она.
Леша Свик (Фото: Instagram* @alex_svik)
Ткачева, уже навестившая мужа в медучреждении, не стала раскрывать деталей его состояния. На фоне беспокойства за любимого она призвала подписчиков заботиться о своем здоровье и о своих близких, и стараться смотреть на любую ситуацию позитивно.
18 апреля сообщалось, что музыканты Григорий Лепс и Леша Свик записали совместный трек «Дайте надежду». Лепс объяснил в эфире «Love Radio», что ему очень понравились треки Леши, в связи с чем он и захотел записать куплет для совместной композиции с исполнителем.
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*Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева